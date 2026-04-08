La Guardia Civil evita transferir dos millones al extranjero por un fraude bancario

Madrid, 8 abr (EFE).- La Guardia Civil ha impedido la ejecución de seis transacciones, por valor de más de 2,2 millones de euros, destinadas a otras tantas cuentas bancarias en el extranjero, tras recibir una denuncia en la que se alertaba de un fraude bancario.

Según ha informado la Guardia Civil este miércoles, la estafa detectada detrás de estos movimientos de dinero era el denominado 'smishing', que consiste en el envío de mensajes de texto o de mensajería instantánea que simulan proceder de entidades bancarias en los que se apela a evitar supuestamente un cargo sospechoso.

Los mensajes suelen incluir números de teléfono o enlaces fraudulentos donde, como en este caso, imitan de forma muy elaborada la apariencia de las páginas web de los servicios oficiales de la entidad financiera del perjudicado.

En este caso, la investigación se inició después de que la directora financiera de una empresa recibiera un SMS que suplantaba a su entidad bancaria, donde falsamente le informaban de un cargo en una de las cuentas de la empresa por valor de 4.900 euros proveniente de una empresa de Hong Kong. En el mensaje se le instaba a realizar actuaciones urgentes e inminentes para anular el cargo si no lo reconocía, facilitándole un enlace para ello.

Al pinchar sobre el enlace proporcionado, le redirigió a una página web que reproducía la apariencia de la banca 'online' de su entidad financiera donde facilitó la clave de acceso y la clave de firma de operaciones.

Momentos después, y sin que el perjudicado pudiese percatarse hasta el día siguiente, se ordenaron seis transferencias por importes de entre 250.000 y 500.000 euros desde varias sucursales a cuentas bancarias situadas en terceros países de la Unión Europea.

La rápida actuación policial de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, bajo el marco de la operación Cibermot, desarrollada por sus efectivos especialistas en la lucha contra la ciberdelincuencia -el denominado Equipo @, permitió identificar con detalle el 'modus operandi' del fraude y rastrear la trazabilidad de la operativa empleada.

Los estafadores pretendían mover los fondos a un entramado de cuentas en diversos países del extranjero para dificultar su rastro y recuperación.

Por el rápido y minucioso análisis, así como por la inmediata actuación de los guardias civiles, se lograron paralizar hasta seis transferencias por más de 2.200.000 euros, siendo bloqueadas y quedando a disposición de la empresa denunciante.

La entidad bancaria de la empresa perjudicada, a petición de la Guardia Civil, bloqueó y paralizó toda operativa relacionada con los cargos indebidos denunciados a la vez que aportó los datos de trazabilidad disponibles, no llegando a transcurrir más de 24 horas entre que fueron ordenados hasta que fueron paralizados.

Los agentes continúan con la investigación para la identificación de los titulares de las cuentas extranjeras y la determinación de las posibles responsabilidades penales de los presuntos autores.

Para evitar estos fraudes, la Guardia Civil recomienda:

- Desconfiar de SMS de supuestas entidades bancarias y nunca hacer click sobre los enlaces que pudieran incluir.

- Desconfiar de cualquier solicitud por mensaje o llamada telefónica que requieran actuaciones urgentes o inmediatas.

- En caso de querer contactar con las entidades bancarias, hacerlo a los teléfonos oficiales y no usar los que figuran en el mensaje recibido.

- Nunca facilitar por teléfono ni por mensaje de texto o de cualquier aplicación las claves de acceso a la banca 'online' ni de tarjetas.

- Denunciar inmediatamente el hecho delictivo, bien a través de la sede electrónica o bien en una dependencia de la Guardia Civil o de otras policías. EFE