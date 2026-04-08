La Guardia Civil descarta el sabotaje en Adamuz y se centra en el raíl y la soldadura

Córdoba, 8 abr (EFE).- Los agentes de la Guardia Civil que investigan las causas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas han descartado "las acciones de sabotaje, terrorismo, negligencia o imprudencia de los maquinistas" quedando como línea principal de investigación "la rotura de raíl o soldadura".

En el informe de la Guardia Civil sobre el estado de la investigación, trasladado a la jueza instructora del caso y al que ha tenido acceso EFE, los agentes señalan que se continúa con la toma de manifestaciones y, en función del estudio de la documentación aportada, se están solicitando nuevos informes y se considera "como muy altamente improbable" que una pieza en la vía diera lugar al accidente.

Para determinar la causa o las causas que provocaron el accidente, los agentes indican en el informe que esta cuestión "sigue aún sin poder resolverse, en tanto en cuanto no se finalicen otras actuaciones de investigación como es la inspección técnico ocular, además de contar con los resultados de los especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) e informes periciales solicitados".

En este sentido, se señala que, teniendo en cuenta "que se produjo la rotura de un riel (hilo) o de la soldadura" y con los datos recabados hasta la fecha, "no es posible determinar si fue la rotura del riel la que dio lugar a la de la soldadura o viceversa", por lo que se investigan distintas causas.

Actualmente, según el informe, los agentes están estudiando toda la información recabada sobre el estado general del conjunto de la infraestructura (traviesas, balasto, carril, clips y soldaduras) para poder determinar si "la cantidad de material, estado del mismo y mantenimiento era el adecuado o si por el contrario, pudo ser motivo de que se produjera la fatiga de material y la consecuente rotura".

También señalan que la rotura de un riel puede producirse por diversas causas técnicas, operativas y metalúrgicas que van desde el proceso de fabricación hasta el desgaste por el uso continuado, si bien el análisis que se lleve a cabo sobre los cupones recogidos durante la inspección ocular "podrá indicar si existió algún tipo de defecto de fabricación o en la composición de los rieles".

Por otro lado, respecto a una posible "falta de prevención", los investigadores de la Guardia Civil han determinado que los "protocolos de mantenimiento preventivo se estaban cumpliendo en este tramo", habiéndose "corregido los defectos críticos" detectados en su momento antes del accidente y "manteniendo bajo vigilancia aquellos de menor gravedad", si bien se está "pendiente de comprobar labores de monitoreo realizadas".

No obstante, los agentes exponen en el informe que en cuanto a la presencia de inspectores durante la realización de la soldadura, según las manifestaciones recogidas hasta la fecha, los mismos "no se encontraban presentes durante su ejecución", una circunstancia que los investigadores están pendientes de "comprobar". EFE