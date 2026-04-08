La cuarta etapa será un examen de resistencia propicio para la batalla

Basauri (Bizkaia), 8 abr (EFE).- Este jueves la cuarta etapa tendrá un recorrido de 167,2 km y saldrá y llegará en Galdakao. Del sur de la provincia hasta la costa en una jornada de sube y baja constante entre 7 puertos y valles, sin respiro. Además el final espera con un repecho de hasta el 13 por ciento.

Poco después de la salida ascenso a Aretxabalgane (3a, 4,5 km al 5,3), y antes del ecuador de la etapa otras 3 dificultades: San Pelayo (3a, 5,7 km al 4,4), Jata (3a, 4,6 km al 5,8) y Unbe (2,4 km al 6,7).

Tras el primer paso por meta (km 100) espera la subida a Elorritxueta (Vivero) (3a, 7,9 km al 4,4), que se repetirá a continuación por diferente vertiente (4,2 km al 7,5), para afrontar el alto de Legina, máxima dificultad del día (2a, 3,2 km al 8,8). No habrá acabado el sufrimiento. Llegando a meta 1 km con tramos del 13 por ciento.

Partirá con el maillot amarillo el francés Paul Seixas (Decathlon), quien cuenta con una ventaja de 1.59 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull) y 2.08 respecto al alemán Florian Lipowitz (Red Bull). EFE