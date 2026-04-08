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La borrasca mantiene el aviso amarillo en 6 comunidades por lluvias, tormentas y/o viento

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Madrid, 8 abr (EFE).- La presencia de una borrasca junto a la península mantiene este miércoles el aviso amarillo en seis comunidades -Andalucía, Asturias, ambas Castillas, Extremadura y Galicia- por precipitaciones intensas, tormentas y por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En Andalucía, el aviso amarillo (peligro bajo) afecta a las provincias de Córdoba, Málaga y Sevilla, donde se prevén tormentas acompañadas de lluvias que podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y alcanzar los 40 litros en 12 horas en algunos puntos de Málaga.

Extremadura continúa en aviso amarillo en toda la comunidad por tormentas que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo. Además, en el norte de Cáceres se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Castilla y León el aviso amarillo se extiende a las provincias de Ávila, León y Zamora, donde se prevén lluvias, sobre todo en las provincia abulense, que dejarán 15 litros en una hora, y tormentas con granizo y/o fuerte viento; Aemet alerta de que en puntos de Ávila las acumulaciones podrían ser de hasta 40 litros en 12 horas.

Castilla-La Mancha ha activado el aviso amarillo en las provincias de Ciudad Real y Toledo, donde se prevén rachas de hasta 70 km/hora y tormentas, más probable en la mitad occidental, pero sin descartar el resto, y con rachas asociadas de viento muy fuertes.

En el norte peninsular, Asturias mantiene el aviso por fuertes tormentas en la Cordillera Cantábrica, los Picos de Europa y zonas de la suroccidental de la región, mientras que en Galicia todas las provincias continúan en aviso amarillo tanto por tormentas como por fenómenos costeros adversos, con olas que podrían alcanzar entre 4 y 5 metros de altura.

Con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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