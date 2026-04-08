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La Agencia Tributaria recibe 843.000 declaraciones de la renta en una mañana de campaña

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Madrid, 8 abr (EFE).- La Agencia Tributaria había recibido 843.000 declaraciones de la renta de 2025 hasta las 13:00 horas de este miércoles, el primer día de campaña, un 8,4 % más que a esa misma hora del pasado año, según han indicado fuentes de la Agencia.

Estas mismas fuentes ha precisado que, de las declaraciones presentadas, 181.000 se habían enviado a través de la aplicación móvil de la Agencia, un 20,5 % más, y 170.000, a través del servicio de Renta Directa para declaraciones que no necesitan modificar el borrador, un 179 % más.

El abono de las primeras devoluciones está previsto para este viernes.

La campaña de la renta de 2025 ha arrancado este miércoles con la presentación de declaraciones por internet -podrán presentarse por teléfono a partir del 6 de mayo y de manera presencial, a partir del 1 de junio- y finalizará el 30 de junio.

En estos meses, la Agencia espera recibir 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE

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