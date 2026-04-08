Jueves, 9 de abril de 2026

FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción deportes. El Celta, invicto en las eliminatorias tras superar al PAOK y al Olympique Lyon, disputa el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Europa en el feudo del Friburgo, un conjunto que está cuajando una buena competición, en la que tras acabar séptimo de la primera fase se deshizo con autoridad del Genk.

. También se juegan los encuentros Bolonia-Aston Villa y Oporto-Nottingham Forest

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FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Madrid. El Rayo Vallecano quiere seguir haciendo historia en la Liga Conferencia, para lo que necesita lograr un buen resultado este jueves ante el AEK en la ida de los cuartos de final y encarar la vuelta en Atenas con garantías.

. También se disputan los partidos Shahktar-AZ Alkamaar, Crystal Palace-Fiorentina y Mainz-Estrasburgo.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid. El Real Madrid, aún con los ecos de la derrota sufrida ante el Bayern Múnich (1-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones y con LaLiga prácticamente perdida, a siete puntos del Barcelona tras su pinchazo en Mallorca, prepara la visita del viernes de un Girona al alza que espera sacar rédito en el Santiago Bernabéu de la situación del conjunto de Álvaro Arbeloa.

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TENIS MONTECARLO

Redacción deportes. El número uno mundial y defensor del título, el español Carlos Alcaraz, se enfrenta este jueves al argentino Tomás Martín Etcheverry, y el segundo del 'ránking', el italiano Jannik Sinner, se ve las caras con el checo Tomas Machac en los octavos de final del Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción deportes. El Real Madrid, derrotado en la cancha del Olympiacos griego, tiene otro partido a domicilio, en la cancha del Fenerbahce turco, trascendental en su lucha por acabar entre los seis primeros de la primera fase de la Euroliga, en tanto que el Valencia, sellado dicho objetivo con su triunfo contra el Olimpia Milán, tratará de sellar su presencia en el 'top 4' ante el Panathinaikos, que tras ganar en Barcelona se ha situado también en la zona de privilegio.

. Última hora de los partidos Mónaco-Barça y Virtus Bolonia-Kosner Baskonia.

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CICLISMO ITZULIA

Galdakao (Vizcaya). La Itzulia-Vuelta al País Vasco afronta este jueves la cuarta etapa, con salida y llegada en Galdakao (Vizcaya), 167,2 kilómetros de recorrido y siete puertos con más de 3.200 metros de desnivel, propicia para ataques y escapadas en cotas intermedias. Sigue como líder de la general el francés Paul Seixas.

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GOLF MASTERS

Redacción deportes. El norirlandés Rory McIlroy comienza este jueves la defensa del título en el Masters, primer 'major' de la temporada de golf y que se disputa en el legendario Augusta National, donde el estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial y vencedor hace dos años, lidera el amplio grupo de aspirantes, en el que se encuentra también el español Jon Rahm, ganador de la chaqueta verde en 2023.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Presentación de la XIII Carrera Madrid en Marcha contra el cáncer (12.15. Ayuntamiento de Madrid).

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial de Rallys.

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BADMINTON

- Campeonatos de Europa de bádminton, en Huelva (hasta 12).

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BALONCESTO

- Euroliga. 37ª jornada: Fenerbahçe-Real Madrid (19.45) y Valencia Basket-Panathinaikos (FOTO) (20.45).

. Última hora de los partidos Mónaco-Barça y Virtus Bolonia-Kosner Baskonia.

- NBA: Toronto Raptors-Miami Heat y Washington Wizards-Chicago Bulls (01.00), Brooklyn Nets-Indiana Pacers y New York Knicks-Boston Celtics (01.30), Houston Rockets-Philadelphia 76ers (02.00) y Golden State Warriors-Los Angeles Lakers (04.00).

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CICLISMO

- Itzulia Basque Country-Vuelta al País Vasco (hasta 11). 4ª etapa: Galdakao-Galdakao (Vizcaya), de 167,2 km.

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FÚTBOL

- Liga Europa. Cuartos de final, ida (FOTO): Friburgo-Celta MOLDES, Bolonia-Aston Villa y Oporto-Nottingham Forest (21.00).

- Liga Conferencia. Cuartos de final, ida (FOTO): Rayo Vallecano-AEK Atenas (18:45).

. Resumen con el resto de partidos: Shahktar-AZ Alkmaar, Crystal Palace-Fiorentina y Mainz-Estrasburgo (21:00).

- LaLiga EA Sports. Presentación de la 31ª jornada.

. Previa del partido del viernes: Real Madrid-Girona.

. Real Madrid. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa a las 10.30 y entrenamiento a las 11.00 en Valdebebas. (FOTO) (VÍDEO)

. Rueda de prensa del entrenador del Girona, Míchel Sánchez, a las 13.00 en el Estadi de Montilivi. (FOTO) (VÍDEO)

- La jornada europea en 5 focos.

- LaLiga Hypermotion. Previa del partido de la 35ª jornada que se juega el viernes: Ceuta-Real Sociedad B.

- Sorteo de la fase final del Europeo sub-17, que se disputará en Estonia del 25 de mayo al 7 de junio (11.00. Lillekula Staadion de Tallin).

- Selección femenina. Entrenamiento cerrado en la Ciudad del Fútbol a las 11.15 y atención a medios a las 12.30.

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GOLF

- Masters, en el Augusta National de Augusta, Georgia (EEUU) (hasta 12). (FOTO)

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montecarlo (hasta 12). (FOTO)

- Torneo WTA 500 de Linz (Austria) (hasta 12).

- Previa de la primera ronda de la Copa Billie Jean King, que se juega entre viernes y sábado y en la que España juega en Portoroz ante Eslovenia.

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WATERPOLO

- Crónica de la primera jornada de la segunda fase de la División 1 de la Copa del Mundo, que disputará España en un horario y contra un rival todavía por determinar. Municipal Indoor Swimming Pool of Alexandroupoli.

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