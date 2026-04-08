JJ Redick: "Tenemos que encontrar 9 jugadores comprometidos en los 3 partidos restantes"

Los Ángeles (EE.UU.), 7 abr (EFE).- El entrenador de Los Angeles Lakers, JJ Redick, afirmó que el equipo necesita encontrar "nueve jugadores que estén comprometidos" y "dispuestos a darlo todo" de cara al término de la temporada regular de la NBA, sobre todo tras las bajas por lesión de sus grandes estrellas.

"Es una gran oportunidad para nosotros en los próximos tres partidos para encontrar a esos jugadores", indicó este martes en una rueda de prensa posterior al partido contra Oklahoma City Thunder, que se saldó con derrota para los angelinos por 87-123.

El míster señaló que jugaron con fuerza durante 18 minutos en el duelo de este martes, pese a las sensibles bajas de sus grandes estrellas: el esloveno Luka Doncic, Austin Reaves y el veterano LeBron James.

Los jugadores "lucharon con garra y se esforzaron mucho. Estamos bajo presión ahora mismo, y es importante que todos intenten jugar bien y para el equipo", agregó.

Durante la rueda de prensa destacó el juego de Drew Timme, quien estuvo "genial" al comienzo del partido, pero criticó al japonés Rui Hachimura, quien pese a haber sido el máximo anotador de los locales, "no hizo su trabajo", razón por la que lo sacó del partido.

Redick también aclaró el incidente con Jarred Vanderbilt, con quien mantuvo una acalorada discusión en el segundo tiempo de partido: "Simplemente, fue una confluencia de varias cosas. Repito, no es nada personal, pero es algo normal por mi parte", dijo.

"Al estar con pocos jugadores y tener que luchar con uñas y dientes, todos tenemos que estar en sintonía. Tenemos que ser grandes compañeros de equipo", indicó al respecto. EFE