Isco: "Estoy viendo un poquito la luz, que falta me hacía"

Sevilla, 8 abr (EFE).- El capitán del Betis Isco Alarcón ha manifestado que ya está "viendo un poquito la luz", que falta le hacía, para volver a los terrenos de juego después de la grave lesión que sufrió el pasado noviembre poco después de recuperarse de otras que le han tenido de baja gran parte de la pasada temporada y ésta.

El mediapunta de Arroyo de la Miel atisba así su vuelta tras un rosario de infortunios en el que figuran la lesión sufrida en su Málaga natal a finales de agosto en un amistoso previo al comienzo de la Liga y, sobre todo, la jugada con la que volvió a lesionarse a finales de noviembre en competición europea ante el Utrecht holandés en una desafortunada acción con su compañero Sofyan Amrabat.

Isco ha viajado con la plantilla bética a la ida de los cuartos de Liga Europa que el Betis disputa este miércoles ante el SC Braga para recuperar sensaciones con el grupo después de que esta misma semana haya empezado a trabajar con el resto de sus compañeros tras un largo periodo trabajo de rehabilitación y puesta a punto en solitario.

El internacional bético expresó sus sensaciones a los medios del club desplazados a tierras portuguesas y confesó: "La verdad es que tenía muchas ganas de volver otra vez al ambiente del vestuario, de esta cerquita de los compañeros".

Isco manifestó que está "mejorando, recuperando sensaciones" en un momento de la temporada en el que consideró que tienen "que estar más unidos que nunca" por ser el momento en el que se juegan "las cosas más bonitas y es el momento de estar juntos: me apetecía mucho estar aquí con el equipo", dijo.

"La verdad es que está siendo un proceso muy difícil en el que aún sigo teniendo molestias pero ya estoy viendo un poquito la luz, que falta me hacía y con ganas de ayudar al equipo desde dentro pero como todavía no puede ser, pues aportar mi granito de arena en el vestuario y con mucha ilusión para el partido en Braga", señaló.

Afirmó que "todos" tienen "mucha ilusión y ganas de seguir haciendo historia: lo tenemos en nuestras manos y ojalá seamos capaces de dar ese pasito adelante que necesitamos para pasar de eliminatoria", comentó. EFE