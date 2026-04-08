Infancia cita a las comunidades para debatir la continuidad de la reubicación de menores

Madrid, 8 abr (EFE).- El Gobierno reúne este miércoles a las comunidades en una Conferencia Sectorial para tratar la continuidad del modelo de acogida de los menores migrantes no acompañados entre todas las autonomías después de un año de funcionamiento del sistema, prórroga a la que ya se han opuesto algunas comunidades como Madrid.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside a partir de las 10:30 horas una nueva reunión que, como muchas de las anteriores, se prevé tensa, ya que existen grandes diferencias entre la postura del Gobierno y las comunidades más afectadas por la presión migratoria, como Canarias, y otras presididas por el PP, como Madrid.

La reforma de la ley de extranjería, que obligó a todas las autonomías a responsabilizarse de los jóvenes para que las zonas de llegada no vieran sus recursos saturados, cumplió un año el pasado 18 de marzo.

En este periodo, a pesar de la dura oposición de muchas comunidades -once han recurrido el modelo ante el Tribunal Constitucional-, se han derivado más de 1.100 niños y adolescentes, lo que ha permitido a comunidades como Canarias salir de la situación de hacinamiento en la que se encontraban.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que ha permitido estos traslados, una idea que apoya Canarias pero no algunas comunidades presididas por el PP, como Madrid.

El pasado lunes, la consejera madrileña, Ana Dávila, mandó una carta al Gobierno rechazando nuevos traslados porque, a su juicio, no hay cobertura jurídica para ello al haber expirado los plazos y advirtió que emprenderá acciones legales si el Ejecutivo intenta prorrogar el sistema.

Una misiva a la que respondió ayer Torres, asegurando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que se equivocaba: Los traslados siguen teniendo absoluta cobertura legal y los ha avalado recientemente la Fiscalía Provincial de Madrid en base al interés superior del menor, defendió en otra carta.

Además de este asunto, la reunión abordará otros temas, como el informe de la evaluación anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia 2023 y 2024 y el estado de implantación en España del modelo Barnahaus para la atención integral a menores víctimas de violencia o abuso sexual. EFE