Ibon Navarro, entrenador con más victorias de la historia del Unicaja

Málaga, 8 abr (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, tras la victoria de su equipo este miércoles en Berlín para sellar el pase a las finales de Liga de Campeones, se convirtió en el técnico con más triunfos de la historia del club, con 177, por delante de Sergio Scariolo y Joan Plaza, quienes empataban en la tabla de este hito.

El vitoriano Ibon Navarro sigue ampliando su leyenda en el Unicaja con la consecución de este logro que lo sitúa en la cúspide de entrenadores ganadores en la entidad malagueña, algo que logró tras imponerse al Alba Berlín por 85 a 88, un triunfo que supuso la clasificación del equipo para la Final a Cuatro Four de la BCL que se disputará en mayo en Badalona.

Con este resultado en Alemania, prórroga mediante, alcanza los 177 partidos ganados y se sitúa por encima de otros dos entrenadores históricos del club de Los Guindos, Sergio Scariolo y Joan Plaza, casualmente empatados a 176 triunfos.

El preparador cajista ha llegado a las 177 victorias tras haber disputado 249 partidos entre todas las competiciones, lo que le permite liderar la clasificación del porcentaje de victorias del club con un 70,8 % de victoria, por delante de Bozidar Maljkovic (64,56 %, con 153 victorias en 237 partidos), Aíto García Reneses (58,99 %, con 82 triunfos en 139) y Sergio Scariolo (57,30 %, con 176 en 301).

De sus 177 victorias, 107 han sido en Liga Endesa; 56 en la BCL; seis tanto en la Copa del Rey como en la Copa Intercontinental, y tres en la Supercopa Endesa.

Desde que llegara al banquillo del Unicaja en febrero de 2022, Navarro ha conquistado siete títulos en cuatro temporadas y media: dos Copas del Rey (2023, 2025), dos BCL (2024, 2025), dos Copas Intercontinentales FIBA (2024, 2025) y una Supercopa Endesa (2024). EFE

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