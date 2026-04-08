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Guardiola apela a la "discreción y lealtad" en las negociaciones con Vox

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Mérida, 8 abr (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha apelado a la "discreción y lealtad" en las negociaciones con Vox para formar Gobierno en la región y ha asegurado que la "prioridad" es conseguir un acuerdo que sea el "mejor posible" y "lo antes posible".

"Yo no he desvelado en ningún momento ni la fecha ni el contenido de las reuniones porque nos hemos dado discreción y lealtad y yo la voy a respetar hasta el final, sí tenéis mi compromiso que contaré al detalle una vez esté cerrado el acuerdo todo lo que ha ocurrido", ha dicho a preguntas de los medios sobre cuándo se celebrará la próxima reunión entre representantes de PP y Vox.

A su juicio, en este momento "la prioridad es que el acuerdo sea el mejor posible y salga lo antes posible también", ha subrayado.

La presidenta extremeña en funciones ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para dar a conocer el fallo de la XIX edición del Premio Europeo Carlos V. EFE

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