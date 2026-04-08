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Gobierno aprobará en mayo la ley del derecho al honor que legisla contra las "deepfakes"

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Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno remitirá en mayo al Congreso la ley del derecho al honor y a la intimidad personal que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial (IA), las conocidas como 'deepfakes'.

Así lo ha anunciado el ministro durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, donde ha señalado que, una vez recibidos los informes preceptivos, la ley será aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros para ser remitida posteriormente al Congreso para su tramitación parlamentaria.

El texto -ha detallado el titular de Justicia- delimita en el ámbito digital el consentimiento que se presta al ceder la imagen en redes sociales, aumenta la protección a los menores al señalar los 16 años como edad mínima para prestar el consentimiento respecto a la propia imagen.

También mejora la protección a las víctimas de delitos, al prohibir que los autores de los mismos se lucren o beneficien con su relato a costa de la dignidad de quienes los sufrieron. EFE

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