Gema R. Neira: La industria de las series es complicada, también hay muchos fracasos

Ana Burgueño

San Sebastián, 8 abr (EFE).- Gema R. Neira no es un nombre conocido para el gran público, pero como creadora, guionista y productora ejecutiva está detrás de series de las que ha oído hablar todo el mundo, como 'Fariña' y 'El caso Asunta'. Asegura que en esta industria "hay muchos éxitos, pero también muchos fracasos", aunque ella se siente "profundamente afortunada" con su carrera.

Con motivo de su participación el mes pasado en San Sebastián en el festival de series Crossover, Neira habló con EFE de este "complicado" sector al que llegó apenas cumplida la veintena, tan joven que a los 23 años había vendido ya su primera serie propia. Al año siguiente, esta ferrolana nacida a finales de 1982 se trasladó a Madrid desde su Galicia natal.

Gema R. Neira es directora de Desarrollo de Bambú Producciones, la compañía que fundaron en 2007 Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés, también gallegos, y de la que han salido asimismo títulos como 'Gran Hotel', 'Velvet', 'En el corredor de la muerte', 'Nacho' y 'La viuda negra', que ella ha firmado ya sea como cocreadora o coguionista.

Con 'Las chicas del cable' (2017-2020), se convirtieron en los primeros en producir en España para Netflix. En 'Manual para señoritas' (2025), Neira ha estado al frente del proyecto con la misma plataforma de 'streaming'.

"Con ellos hemos sentido un respeto hacia el creador importantísimo. Nos dejan hacer nuestro trabajo, que eso a veces es complicado. Tener una visión externa que te pueda decir cosas que a lo mejor tú no ves, siempre es bueno, y creo que sentimos que estamos en el mismo barco", afirma.

Señala que en los últimos años las series han cogido un peso que permiten que se valoren "de otra manera" con respecto al cine, aunque para ella "lo que tiene sentido es elegir en función de la historia".

"Hay historias que se cuentan mejor en una película y otras que se cuentan mejor en una serie, esa es la única diferencia", remarca esta profesional, que ha recibido reconocimientos como la Medalla de Honor de la SGAE y el premio Talento de la Academia de la Televisión.

Opina que si las plataformas han venido a España a producir es porque las series españolas ya habían encontrado su sitio en la megaoferta mundial. "Primero, nuestras series viajaron y después llegaron las plataformas con el sistema que permite que se vean a la vez en 150 países, pero se habían ganado el hueco antes", asegura.

Neira señala que la experiencia no da el don de vaticinar qué serie va a funcionar o no. "El público siempre te sorprende. Muchas veces depende del momento en el que llegues. A lo mejor, una serie llega demasiado pronto o demasiado tarde para el momento social que se está viviendo", señala.

Suele contestar que, de las series que ha creado, su favorita es "la próxima". "Lo que hice ya está hecho, ya no me interesa. La búsqueda siempre es explorar narrativas diferentes o temas que no hemos tocado o puntos de vista distintos", explica esta 'showrunner', que no puede decir cuáles de sus proyectos pasados no pondría ahora en marcha. "Seguramente los haría todos desde otro lugar", apostilla.

Algunas de sus historias son de época, escribe para mujeres muchos papeles protagonistas y también se ha adentrado en el 'true crime', género con tan buenos resultados de audiencia en todo el mundo.

¿Cómo se conjuga la realidad y la ficción para no tropezar?: "Intentamos ser muy respetuosos y documentarnos muy bien sobre lo que vamos a hacer. De hecho, tenemos millones de asesores de cosas superespecíficas; del proceso judicial, policial, todo está superdocumentado", remarca.

"No nos sirve simplemente que haya un caso de un asesinato que llame mucho la atención. Lo importante es que, a través de eso hablemos de algo. Por ejemplo, en 'El caso Asunta' nos interesaba mucho el trasvase de información entre la justicia y los medios, y de cómo afectaba una cosa a la otra. Y hablar también de paternidad desde muchos puntos de vista", añade.

Puntualiza que "lo primero es respetar a las víctimas". "Lo importante para nosotros es tener un motivo para hablar de eso y no estar nunca del lado de quien ha cometido el crimen", destaca.

Neira indica que, "por suerte, cada vez hay más proyectos que salen fuera de Madrid y Barcelona", que eran "los núcleos centrales" de esta industria.

"Nosotros hemos rodado en los últimos años muchísimo en Galicia, próximamente nos vamos a ir a Sevilla. No dejamos de movernos y eso hace que los proyectos sean muy locales y muy internacionales a la vez, y que tengan una identidad visual también", subraya. EFE

(foto) (vídeo)