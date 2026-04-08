Feijóo acusa a Sánchez de "proteger" a corruptos pero "crujir" a impuestos a la gente: "Tú pagas y ellos se lo llevan"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "crujir" a impuestos a los españoles pero "proteger" al que "roba", aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno. Dicho esto, se ha mostrado convencido de que los ciudadanos van a "castigar" al Ejecutivo "por su inflación y por su corrupción".

"Tú pagas y ellos se lo llevan", ha proclamado Feijóo en el acto 'Pagas más, recibes menos' organizado por el PP en Madrid, en el que ha denunciado el "infierno fiscal" al que, a su juicio, somete a los españoles. Le han acompañado el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

El presidente del PP ha afirmado que el de Sánchez es "el Gobierno de la inflación y de la corrupción". "Tú pagas y ellos se lo llevan. Y esa es la conclusión y, lamentablemente, no es una sensación falaz", ha enfatizado.

LA PRIMERA DECISIÓN DE SÁNCHEZ: "CAMBIAR EL COLCHÓN"

En su intervención, Feijóo ha denunciado que el Ejecutivo a acometido más de cien subidas de impuestos. "Cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que apoya a sus seres queridos, cruje al que declara hasta el último euro. Pero a los que roban no, a esos nos los cruje, a esos les protege", ha aseverado.

Además, ha recordado que al llegar al Palacio de la Moncloa la primera decisión de Sánchez fue "cambiar el colchón", algo que, a su juicio, evidencia que pone "siempre su confort por delante del bien común". "El señor Sánchez no tiene un objetivo. No que los españoles lleguen a fin de mes, sino que él llegue al final de la legislatura. Y por eso los impuestos no se usan para mejorar el país", ha manifestado.

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