Exteriores llama a la embajadora en funciones israelí por retención de un soldado español

Madrid, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, para protestar "por la injustificable retención" de un soldado español de la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) por el ejército israelí, que ya ha sido puesto en libertad.
El casco azul español había sido detenido este martes después de que el Ejército de Israel bloqueara un convoy logístico de la misión de FINUL en el Líbano y fue liberado menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel. EFE
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