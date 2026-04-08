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Exdirector de Logirail afirma que Claudia Montes trabajó después de un inicio "irregular" y niega indicaciones de Ábalos

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El exdirector general de la empresa pública Logirail Óscar Gómez ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo a la presunta trama de mascarillas que Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, cumplió su trabajo en esa filial de Renfe pese a un comienzo "irregular" en el que no acudía a su puesto porque el lugar no era adecuado para ello. Dicho eso, ha expresado que no recibió indicaciones del exministro de Transportes o de su exasesor ministerial Koldo García para beneficiarla.

"A mí me consta que sí. Por lo que se me informaba, la señora Claudia Montes trabajaba. Y además, en la documentación que hemos aportado se han incluido registros de su actividad, de sus partes de trabajo, de sus evaluaciones", ha manifestado el exresponsable de Logirail durante su declaración este miércoles como testigo.

Gómez ha señalado que él se incorporó a Logirail en enero de 2020, un mes después de la contratación de Montes, y al hacer una "revisión" del estado de los encargos que tenía entonces la empresa, le comunicaron que había "un problema en uno de los principales proyectos, de trenes turísticos".

"Y en este proyecto me informan de que hay una situación irregular de una de las personas que habían sido formadas para prestar el servicio objeto del contrato y que no había atendido a su obligación de acudir al puesto de trabajo", ha indicado.

El testigo ha expresado que averiguó que la oficina donde se prestaban los servicios de información, promoción y reserva de billetes relacionados con los trenes turísticos "no era tal", sino un espacio "junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas, en una planta baja".

"No me pareció un sitio adecuado, francamente no me pareció un puesto de trabajo para prestar los servicios que eran objeto del contrato, no podía ser, al tiempo que conocí que la persona que estaba asignada a hacer ese servicio", que era Montes, "no se había presentado", ha añadido.

Pero ha subrayado que Montes sí que acudió a trabajar cuando se mejoraron las condiciones del puesto, que era para un proyecto "muy relevante", por lo que "no era normal" que se viviera esa situación.

Y a preguntas de la defensa de Koldo sobre si éste o Ábalos le dieron instrucciones para que se tratara bien a Montes, el testigo ha contestado que "no" recibió "ninguna, ni de manera directa, ni a través de ningún medio ni a través de terceras personas".

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