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Evolución favorable del incendio de Tibi (Alicante), al que se incorporan 2 medios aéreos

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Alicante, 8 abr (EFE).- El incendio forestal declarado este martes en las faldas de la sierra del Maigmó, en la parte que recae sobre el término municipal alicantino de Tibi, sigue con evolución favorable y a primera hora de esta mañana se incorporan dos medios aéreos para ayudar en las tareas de control y extinción del fuego.

Así lo detalla el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, que añade que se han cumplido los relevos de los efectivos que trabajaron esta noche y se mantienen las ocho dotaciones de esta entidad provincial, con las cinco unidades de bomberos forestales.

El aviso del fuego se recibió a las 17:16 horas, se activó el despacho automático (helicóptero de dirección de incendios) y se detectaron tres focos, según señalaron ayer fuentes del Consorcio.

Se reclamó entonces la intervención de medios aéreos dado que la zona es de difícil acceso, al tiempo que se desplegaron dotaciones de bomberos y bomberos forestales para las labores de extinción desde tierra. EFE

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