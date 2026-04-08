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España retoma el camino al Mundial de Brasil con partidos ante Inglaterra y Ucrania

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Madrid, 8 abr (EFE).- La selección española femenina de fútbol retomó este miércoles el camino para llegar al Mundial de Brasil e intentar revalidar en 2027 el título conseguido en el de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Para ello, las 25 internacionales españolas se concentraron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para preparar, bajo las órdenes de Sonia Bermúdez y su cuerpo técnico, las jornadas tres y cuatro de clasificación: los encuentros contra Inglaterra en Londres y ante Ucrania en Córdoba.

Sin duda, esta es una cita muy especial para Clara Pinedo, ya que la futbolista del Athletic Club afronta su primera convocatoria con el equipo nacional.

El equipo llega con las bajas de larga duración de Laia Aleixandri, Inma Gabarro y Aitana Bonmatí, ganadora de los tres últimos Balones de Oro. Sin embargo, contará con el resto de internacionales sobre las que ha cimentado la actual época de bonanza que atraviesa, recuperando a nombres como Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes y Esther González.

Tras concentrarse en Las Rozas, las internacionales se entrenarán allí hasta este domingo, cuando viajarán a Londres. Después de jugar ante Inglaterra regresarán a la localidad madrileña para seguir en ella con las sesiones de trabajo hasta el viernes 17, cuando pondrán rumbo a Córdoba para disputar el segundo de los enfrentamientos.

El equipo tiene por delante dos partidos en los que intentará quedarse en solitario al frente del grupo A3, cuyo liderato ahora mismo comparte, con 6 puntos, con Inglaterra, su próximo rival el 14 de abril a las 20.00 horas en Wembley.

Este duelo será la reedición de la final de la pasada Eurocopa -que ganó Inglaterra- y del último Mundial -cuyo título fue para España-, en un ambiente hostil donde se espera una gran presencia de aficionados locales en las gradas.

Tras el viaje a Londres, el último destino de esta ventana será el Estadio Nuevo Arcángel (Córdoba), donde España se enfrentará a Ucrania el 18 de abril a las 16.00 horas.

En este encuentro, las españolas esperan cumplir con su condición de favoritas y no dejar escapar los tres puntos pensando en la ventana decisiva de junio, donde se dilucidará todo, con los últimos encuentros: ante Inglaterra, en casa; y contra Islandia, como visitante.

El conjunto de Sonia Bermúdez ha disputado hasta el momento dos choques de su grupo, contra Ucrania en la ciudad turca de Antalya (1-3) y uno como anfitriona en Castellón frente a Islandia, sellado también con triunfo por 3-0.

Islandia y Ucrania cierran el grupo, con dos derrotas en otros tantos encuentros. EFE

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