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El Supremo absuelve al senador canario San Ginés de denuncia falsa y falso testimonio

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Madrid, 8 abr (EFE).- El Tribunal Supremo ha absuelto al senador y expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés (Coalición Canaria) de los delitos de denuncia falsa y falso testimonio por los que fue juzgado tras ser denunciado por la familia de un empresario.

El procedimiento se inició por la denuncia de la familia de Antonio González, ya fallecido, de la empresa Climafrical, que estuvo investigado por presuntas irregularidades en la contratación del Ente Público de Empresa Local (Centro de Artes, Cultura y Turismo), en un caso que luego terminó archivado.

San Ginés compareció en 2009 ante la Guardia Civil, pocas semanas después de acceder a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, para denunciar esas presuntas irregularidades que afectaban al entonces consejero del PSOE, Carlos Espino, el denunciante del 'caso Unión', la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en Lanzarote. EFE

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