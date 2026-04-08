El Senado tramita reformar la ley de víctimas del terrorismo para multar homenajes etarras

Madrid, 8 abr (EFE).- El Senado tramitará una proposición de ley del PP para incorporar a la ley de protección integral de las víctimas del terrorismo, en vigor desde 2011, un nuevo apartado que sancionaría con multas de 200 a 150.000 euros los actos de exaltación, homenaje o enaltecimiento del terrorismo y sus autores.

El pleno de la Cámara Alta ha debatido este miércoles la toma en consideración de esta iniciativa, que sale adelante al tener el PP mayoría en la misma y que también ha contado con los apoyos de Vox y UPN. Frente a los 147 síes y cuatro abstenciones, la propuesta ha sumado 112 noes de PSOE, PNV y EH Bildu.

La proposición, la séptima que registra el PP en el Senado en materia de terrorismo y víctimas, pretende añadir a la actual ley de reconocimiento y protección de víctimas del terrorismo un nuevo apartado, el título octavo, que contemple la prevención y sanción de los actos de exaltación o enaltecimiento del terrorismo.

Así, con esta nueva norma se impondrían multas desde los 200 a los 150.000 euros a este tipo de conductas, que podrán calificarse de leves a muy graves y que incluirían también sanciones accesorias de inhabilitación para cargo público o de beneficiarse de subvenciones por un período de uno a cinco años.

La senadora del PP Mar Cotelo ha defendido la propuesta con el objetivo de "cerrar los vacíos" que permiten la humillación actual de las víctimas del terrorismo, al tiempo que ha reivindicado la posición "coherente" y "constante" de su partido al defender "sin matices" y frente a la "ambigüedad de otros" la memoria y la dignidad de las víctimas.

Ha enfatizado que la proposición supone un instrumento en manos de la administración que complemente el marco penal existente. "En España no puede permitirse que existan recursos ni espacios públicos que homenajeen a los terroristas", ha zanjado.

En contra de la iniciativa se ha mostrado tajante desde el grupo socialista la senadora Julia María Liberal, quien ha acusado al PP de querer únicamente con este tipo de propuestas "confrontar a las víctimas en contra del Gobierno".

Tras calificar la reforma de "ineficaz" y "absolutamente redundante" con el Código Penal, la senadora ha reprochado al PP su irresponsabilidad al generar "falsas expectativas", porque saben que no es posible que estas multas administrativas se cumplan.

"La convivencia se debe construir con rigor y memoria y respetando las leyes existentes, no con ruido y confrontación", ha añadido la senadora socialista ante de lamentar que "no se puede sacar a pasear a una ETA muerta desde 2011".

Una expresión que ha sido censurada duramente por la senadora de UPN María del Mar Caballero, cuyo padre, Tomás Caballero fue asesinado en 1998 por la banda terrorista. La senadora ha mostrado la foto de un niño que en una carrera en favor de los presos de ETA celebrada en enero vestía una camiseta con la foto del etarra Patxi Ruiz, condenado por la muerte del político navarro.

"Quien saca a pasear aquí a ETA", se ha preguntado la senadora que ha recriminado al grupo socialista su actitud de "no hacer nunca nada" y solo ponerse ·el sello" de acabar con la banda. EFE

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