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El Senado debatirá simplificar trámites para la renovación automática y digital del DNI

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Madrid, 8 abr (EFE).- El Senado ha dado luz verde a la tramitación de una proposición de ley de Junts para modificar trámites de expedición y validez de documentos públicos como certificados del registro civil o de la propiedad, así como el DNI, que se renovaría de forma automática y digital tres meses antes de caducar y sin necesidad de acudir a dependencias policiales salvo que sea imprescindible la toma de huellas o fotografías.

Con los votos del PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, el pleno del Senado ha dado el visto bueno a la toma en consideración de la iniciativa de Junts que plantea numerosas modificaciones legislativas con el objetivo de reducir cargas administrativas, garantizar la interoperabilidad y reutilizar la información pública.

Su aplicación permitirá según ha defendido el senador Joan Baptista Bagué, una Administración "más eficiente, previsible y orientada al servicio del interés general".

Entre los cambios que plantea la proposición figura que los certificados del Registro Civil no caduquen, de forma que certificados de nacimiento, defunción, matrimonio, filiación, nacionalidad o vecindad civil sean válidos para siempre y no haya que solicitar uno nuevo para cada trámite.

Sobre el DNI, el texto propone su renovación automática tres meses antes de que se cumpla su fecha de caducidad de manera digital (a excepción de los casos en los que fuera necesario tomar fotografía o huellas dactilares) y sin necesidad de pedir cita para renovarlo., en tanto que también contempla cambios en el registro de la propiedad o en certificados tributarios.

Por ejemplo, algunas notas simples sobre la propiedad de una vivienda o un terreno se obtendrían en formato digital con un código de seguridad para que se pudiera usar en más de una ocasión si la situación de la propiedad no ha cambiado.

Ademas, al proposición incorpora una disposición adicional para que estos certificados digitales, con igual validez a los de papel, puedan consultarse de forma digital por diferentes organismos.

Pese a que desde el grupo popular ha calificado el contenido de la iniciativa de "flojo" y poner "pegas" a algunas modificaciones porque "chocan" con la seguridad jurídica, el PP ha dado su aval por estar de acuerdo con el "espíritu" de la propuesta a favor de simplificar los trámites de los ciudadanos con la administración.

"El PP ve esta ley como una oportunidad, el contenido es flojo y hay que trabajar en ello pero tendemos la mano", ha señalado antes de enfatizar: "Menos burocracia, más eficacia, menos papel y más soluciones y menos obstáculos y más confianza". EFE

(foto) (vídeo)

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