El Rayo, a por el sueño de unas semifinales europeas veinticinco años después

Madrid, 8 abr (EFE).- Veinticinco años después de caer eliminado con el Alavés a las puertas de las semifinales de la Copa de la UEFA, el Rayo vuelve a disputar una eliminatoria europea de cuartos ante al AEK de Atenas, frente al que buscará encarrilar el pase de ronda antes de visitar la capital griega en una semana.

El 15 de marzo de 2001 el Alavés eliminó al Rayo en los cuartos de la UEFA y acabó con la ilusión de todo un barrio que ahora, veinticinco años después, es consciente de la oportunidad histórica que supone pelear por acceder a las semifinales de la Liga Conferencia.

El barrio de Vallecas está muy ilusionado, como se ve en algunos balcones y comercios de los aledaños del estadio, pero también el vestuario, que sueña con hacer historia en una temporada que, pase lo que pase, ya será recordada para siempre.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, no puede contar para este partido con los extremos Fran Pérez y Carlos Martín y el delantero angoleño Randy Nteka, que no están inscritos en esta segunda fase de la competición.

Además de esas tres bajas seguras hay dos jugadores que son duda. Uno es el extremo marroquí Ilias Akhomach, que se recupera de unas molestias, y el otro es el mediapunta argentino Oscar Trejo, que ha desaparecido misteriosamente de las dos últimas convocatorias ligueras sin motivo aparente ni justificado por parte del club.

En cuanto al once titular, lo más probable es que Iñigo Pérez apueste por no realizar demasiados cambios. La principal duda es saber si decide mantener en la punta de ataque al brasileño Alemao o si por el contrario opta por Jorge de Frutos para la delantera con Unai López de mediapunta y el regreso a la medular del centrocampista senegalés Pathé Ciss.

Enfrente está el AEK de Atenas, que afronta el duelo europeo en uno de los mejores de su temporada tras ganar 0-1 al Olympiacos en el playoff por el título de la Superliga y que refrenda sus opciones de alzarse con el campeonato.

El conjunto ateniense está completando una excelente temporada que se resume, hasta el momento, en 32 victorias, 10 empates y 5 derrotas, unos números que le hacen ser un rival muy a tener en cuenta por el Rayo.

El técnico serbio Marko Nikolic ha logrado confeccionar un equipo compacto, rocoso y con mucho bagaje ofensivo, que tiene en su compatriota Luka Jovic, con veinte goles este curso, a su máximo estilete.

Su complemento en ataque, el húngaro Barnabás Varga, solo ha marcado seis tantos, pero está siendo uno de los jugadores más determinantes de la SuperLiga griega por su capacidad para generar inquietud entre los rivales, igual que el centrocampista mexicano Orbelín Pineda y el mediocentro rumano Razvan Marín.

El encuentro, en el que se prevé la asistencia de unos 745 aficionados griegos con entrada, ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales con la presencia de 370 efectivos.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Valentín, Pathé Ciss; Isi, Unai López, Álvaro; De Frutos.

AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Penrice; Pineda, Marín, Koita, Pereyra; Varga, Jovic.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

Estadio: Vallecas.

Hora: 18:45 (16:45 GMT). EFE