Espana agencias

El Rayo, a por el sueño de unas semifinales europeas veinticinco años después

Guardar

Madrid, 8 abr (EFE).- Veinticinco años después de caer eliminado con el Alavés a las puertas de las semifinales de la Copa de la UEFA, el Rayo vuelve a disputar una eliminatoria europea de cuartos ante al AEK de Atenas, frente al que buscará encarrilar el pase de ronda antes de visitar la capital griega en una semana.

El 15 de marzo de 2001 el Alavés eliminó al Rayo en los cuartos de la UEFA y acabó con la ilusión de todo un barrio que ahora, veinticinco años después, es consciente de la oportunidad histórica que supone pelear por acceder a las semifinales de la Liga Conferencia.

El barrio de Vallecas está muy ilusionado, como se ve en algunos balcones y comercios de los aledaños del estadio, pero también el vestuario, que sueña con hacer historia en una temporada que, pase lo que pase, ya será recordada para siempre.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, no puede contar para este partido con los extremos Fran Pérez y Carlos Martín y el delantero angoleño Randy Nteka, que no están inscritos en esta segunda fase de la competición.

Además de esas tres bajas seguras hay dos jugadores que son duda. Uno es el extremo marroquí Ilias Akhomach, que se recupera de unas molestias, y el otro es el mediapunta argentino Oscar Trejo, que ha desaparecido misteriosamente de las dos últimas convocatorias ligueras sin motivo aparente ni justificado por parte del club.

En cuanto al once titular, lo más probable es que Iñigo Pérez apueste por no realizar demasiados cambios. La principal duda es saber si decide mantener en la punta de ataque al brasileño Alemao o si por el contrario opta por Jorge de Frutos para la delantera con Unai López de mediapunta y el regreso a la medular del centrocampista senegalés Pathé Ciss.

Enfrente está el AEK de Atenas, que afronta el duelo europeo en uno de los mejores de su temporada tras ganar 0-1 al Olympiacos en el playoff por el título de la Superliga y que refrenda sus opciones de alzarse con el campeonato.

El conjunto ateniense está completando una excelente temporada que se resume, hasta el momento, en 32 victorias, 10 empates y 5 derrotas, unos números que le hacen ser un rival muy a tener en cuenta por el Rayo.

El técnico serbio Marko Nikolic ha logrado confeccionar un equipo compacto, rocoso y con mucho bagaje ofensivo, que tiene en su compatriota Luka Jovic, con veinte goles este curso, a su máximo estilete.

Su complemento en ataque, el húngaro Barnabás Varga, solo ha marcado seis tantos, pero está siendo uno de los jugadores más determinantes de la SuperLiga griega por su capacidad para generar inquietud entre los rivales, igual que el centrocampista mexicano Orbelín Pineda y el mediocentro rumano Razvan Marín.

El encuentro, en el que se prevé la asistencia de unos 745 aficionados griegos con entrada, ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, lo que implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales con la presencia de 370 efectivos.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Valentín, Pathé Ciss; Isi, Unai López, Álvaro; De Frutos.

AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Penrice; Pineda, Marín, Koita, Pereyra; Varga, Jovic.

Árbitro: Benoît Bastien (FRA).

Estadio: Vallecas.

Hora: 18:45 (16:45 GMT). EFE

Últimas Noticias

El diésel sube un 5,8 % desde inicio de Semana Santa y marca máximos tras la rebaja fiscal

Infobae

Una foto en el Prado y una moneda para conmemorar el V Centenario del Consejo de Estado

Infobae

255 niños de Ucrania tendrán "un respiro de la guerra" en forma de vacaciones en Cataluña

Infobae

La mujer acusada de matar a su madre en Venta de Baños (Palencia) asume 16 años de cárcel

Infobae

Decenas de actividades y conciertos en todo el mundo celebran el 150 aniversario de Falla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente: el sistema de alerta “no estaba preparado” para detectarla

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

ECONOMÍA

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern