El PP frena en el Senado la moción del PSOE en apoyo al no a la guerra de Sánchez

Madrid, 8 abr (EFE).- El PP ha impedido que salga adelante una moción socialista en el Senado para respaldar la posición del Gobierno ante la guerra que califica de "ilegal" en Oriente Medio y contra el dominio que "quiere implantar Israel en la región con la tutela de EE. UU.", una iniciativa que los populares han rechazado por electoralista.

Justo cuando este miércoles se ha alcanzado un alto el fuego provisional de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, "que da un respiro ante un desastre absoluto de una guerra con consecuencias devastadoras", ha dicho el senador socialista Alejandro Mogo, este esperaba que saliera de la Cámara un no a la guerra mayoritario.

Durante su intervención, ha criticado al PP por "poner palos en las ruedas" al Ejecutivo en su rechazo a la guerra y ha asegurado que si gobernaran ellos, como hizo José María Aznar en Irak, nuestro país estaría metido "en esta guerra ilegal e inmoral, como hace 23 años".

Los más duros con esta propuesta socialista han sido el PP, que ha presentado una de las 18 enmiendas al texto, y Junts, coincidiendo ambos en considerarlo electoralista y, en el caso del senador popular Íñigo Fernández, de intentar además tapar así los presuntos casos de corrupción del entorno familiar de Pedro Sánchez.

El senador, que ha subrayado que no están defendiendo a Donald Trump, ha repetido el mensaje del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: "No a la guerra y no a Sánchez", y ha reprochado al PSOE que solo hable de legalidad internacional para defender a dictadores como a Nicolás Maduro, los ayatolás o el régimen de Cuba.

Pero, sin embargo, ha añadido Fernández, no se plantean una respuesta a un país (Irán) "que viola los derechos humanos, pisotea los derechos de las mujeres o aplica la pena de muerte a los homosexuales".

Junts (Edouard Pujol), que se ha abstenido, también ha cargado las tintas contra el PSOE al señalar que "Aznar era un tonto con aires de grandeza, pero el Partido Socialista ha pervertido la noble idea de la paz para intentar ganar cuatro votos", y ha pedido coherencia a los socialistas porque "si defienden los derechos en el mundo, deberían también hacerlo en Cataluña".

EL PSOE ha transaccionado su moción con otros grupos que han presentado enmiendas, pero finalmente la iniciativa no ha salido adelante por 146 votos en contra, 106 a favor y ocho abstenciones.

Alguno de los grupos, como EH Bildu, ha señalado que "hacer efectivo el no a la guerra debe ser un no a la OTAN", mientras que el PNV ponía el foco en que si bien el régimen iraní es uno de los "más detestables del mundo, una guerra injusta e ilegal de Trump" no es la respuesta a esta situación.

ERC ha sostenido que decir, "No a la guerra", no es suficiente y ha exigido, entre otras cosas, acabar con el comercio de armas con Israel: "Nos consta que se está comerciando: es intolerable". EFE