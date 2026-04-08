El IBEX sube un 3,81 % tras la apertura a raíz del acuerdo de alto el fuego EE.UU-Irán

Madrid, 8 abr (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, mantiene una fuerte revalorización del 3,81 % tras la apertura de este miércoles, impulsado por el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán, que permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz y ha provocado que el precio del petróleo se hunda más del 13 %.

Después de la apertura, y tras varios minutos en los que algunos valores han registrado una subasta de apertura extendida, el IBEX 35 sube ese 3,81 %, hasta los 18.109,1 puntos. Las ganancias del año alcanzan el 4,62 %.

Dentro del indicador, ArcelorMittal se dispara el 12,68 %, mientras que IAG lo hace el 9,08 %; y Santander, el 7,6 %.

Inditex también sube el 5,82 %; BBVA, el 3,71 %; Iberdrola, el 0,74 %; y Telefónica, el 0,54 %.

Dentro del indicador solo cotizan en rojo tres valores, liderados por Repsol, que se hunde el 8,31 % ante la caída del precio del crudo.

La Bolsa española, al igual que el resto de mercados internacionales, celebra este miércoles la desescalada en el conflicto de Oriente Medio, después de que EE.UU. e Irán hayan alcanzado un acuerdo de alto el fuego de dos semanas.

Durante este periodo, el estrecho de Ormuz quedará abierto al tráfico y todas las partes seguirán negociando para alcanzar una paz estable.

El citado acuerdo y la reapertura del estrecho de Ormuz provoca que el precio del crudo se hunda. El petróleo brent ha llegado a caer hasta un 16 % y ha tocado un mínimo en los 91,70 dolares.

A esta hora baja el 13,65 %, hasta los 94,29 dólares.

De la misma manera que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) baja un 14,77 % antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos, hasta los 96,27 dólares.

El gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, se ha llegado a hundir más del 19 % en la apertura de este miércoles, hasta los 42,8 euros por megavatio hora (MWh).

Al igual que la Bolsa española, y mientras el euro sube con fuerza, hasta 1,169 dólares, los principales índices bursátiles europeos también han abierto con importantes subidas: Fráncfort suma el 4,97 %; Milán, el 3,62 %; París, el 3,43 %; y Londres, el 2,61 %.

Previamente, en Asia, el Nikkei de Tokio se ha disparado el 5,39 %; la Bolsa de Shanghái, el 2,69 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 2,89 %.

En otros mercados, el precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, se revaloriza el 2,29 %, hasta los 4.813,63 dólares la onza.

La plata se dispara el 5,65 %, hasta los 77,08 dólares, mientras que el bitcóin, que comenzó el día con una importante subida, baja el 0,08 %, hasta los 71.857,8 dólares.

La rentabilidad del bono español a diez años cae con fuerza, hasta el 3,355 %. EFE

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