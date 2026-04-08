El IBEX sube el 3,8 % y supera los 18.100 puntos tras acuerdo de alto el fuego EEUU-Irán

Madrid, 8 abr (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, sube el 3,8 % en la apertura de este miércoles, por encima de los 18.100 puntos, impulsado por el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán, que permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz, y que provoca que el precio del petróleo se hunda más del 13 %.

Después de la apertura, y tras varios minutos en los que algunos valores han registrado una subasta de apertura más prolongada de lo habitual, el IBEX 35 sube hasta los 18.107,9 puntos, con lo que las ganancias acumuladas en lo que va de año alcanzan el 4,62 %.

Después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas, lo que permitirá la reapertura del estrecho de Ormuz, el precio de crudo brent, el de referencia en el Viejo Continente, se hunde y a esta hora baja un 13,43 %, hasta los 94,58 dólares el barril. EFE

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