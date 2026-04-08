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El Govern celebrará Sant Jordi como una fiesta de convivencia frente a discursos de odio

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Barcelona, 8 abr (EFE).- El Govern de Cataluña celebrará la Diada de Sant Jordi con actos cívicos y culturales en toda la comunidad y en el exterior poniendo en valor que es una fiesta que "incluye a todo el mundo, venga de donde venga", y que ha de servir para "defender" el modelo catalán de convivencia "frente a los discursos de odio".

Durante la presentación de los actos de la Diada organizados por la Generalitat, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha reivindicado esta jornada como "uno de los días más importantes de la cultura catalana", y ha anunciado que este año la campaña institucional se celebrará bajo el lema "Sant Jordi nos hace mejores".

A partir de este concepto, se construirá un relato que reivindica el poder transformador de la lectura y de la cultura.

La propuesta reinterpreta la leyenda tradicional del caballero que se enfrenta a un dragón con una mirada contemporánea: la mítica bestia deja de ser una figura amenazadora para convertirse en un devorador de libros que expulsa amor por los colmillos.

Esta transformación simbólica reforzará la idea de que las historias tienen la capacidad de cambiarnos, interpelarnos y hacernos crecer como personas y sociedad.

"Leer no es solo pasar páginas, es dejar que alguna cosa cambie dentro de ti. Este Sant Jordi, sal a la calle, comparte historias y déjate transformar", es una de las citas de la campaña.

La campaña incluye también una pieza animada pensada para su difusión en entornos digitales y redes sociales, así como una cuña radiofónica.

La propuesta visual de la campaña ha sido desarrollada en colaboración con la ilustradora catalana Cristina Daura, que aporta un lenguaje gráfico contemporáneo a los mensajes.

Por su parte, el Govern celebrará la Diada de Sant Jordi con un acto institucional en el Palau de la Generalitat, que constará principalmente de una misa, de la bendición de rosas de entidades de iniciativa social y de una chocolatada en el Pati dels Tarongers.

Previamente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hará una declaración institucional y también celebrará un encuentro con los gremios y las entidades culturales que protagonizan la fiesta. EFE

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