El Gobierno celebra la tregua en Irán y defiende la vía diplomática para una paz duradera

Madrid, 8 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros han celebrado este miércoles la tregua de dos semanas pactada entre Irán y EEUU tras casi seis semanas de guerra y han vuelto a defender la vía diplomática para lograr una paz duradera.

Sánchez ha dado la bienvenida al anuncio del alto el fuego en Irán en un mensaje en la red social X en el que ha recalcado que ese tipo de anuncios siempre son una buena noticia, sobre todo, ha precisado, si conducen a una paz justa y duradera.

Pero ha subrayado que el alivio momentáneo no puede hacer olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.

"El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se presenten con un cubo", ha escrito el jefe del Ejecutivo en alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por iniciar junto a Israel los ataques a Irán que Sánchez ha considerado en todo momento que eran ilegales.

A partir de ahora, el presidente del Gobierno afirma que toca diplomacia, legalidad internacional y paz.

Para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el alto el fuego alcanzado la madrugada de este miércoles es "un rayo de esperanza" y, aunque se ha mostrado cauteloso, porque es un plazo "muy corto" para saber si fructificará, cree que "se frena la escalada".

"Hemos rozado la catástrofe como humanidad", ha subrayado el ministro en una entrevista en RNE recogida por EFE, en alusión a la amenaza de Trump de "aniquilar a toda una civilización" si Irán no abría el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que la tregua es una "muy buena noticia para el mundo y la paz" que, ha dicho, "coincide con la posición que ha mantenido España en todo momento de apostar por la diplomacia, por el diálogo, por los acuerdos y por la paz".

Ha compartido su deseo de que esta tregua sea "el camino definitivo a una paz justa y duradera" aunque ha asegurado que ahora mismo no es algo que se pueda afirmar.

Por ello ha pedido seguir trabajando para que la diplomacia, las vías multilaterales, la negociación y los acuerdos "se impongan a la ley del más fuerte" y que esta tregua se amplíe al Líbano, "donde miles de libaneses están siendo expulsados de sus casas y masacrados por el Ejército de Israel".

Para el Gobierno el acuerdo impulsado por Pakistán, a quien reconoce su labor de intermediación, debe incluir además el cese de los ataques de Israel en Líbano.

"No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción", ha advertido la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios tras reunirse con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitelly, en la sede de la embajada en Madrid.

La ministra ha exigido a Israel que cese los ataques contra los cascos azules de la ONU en Líbano, al igual que a la milicia chií sus ataques en territorio israelí.

Ha manifestado "una vez más el orgullo y la satisfacción por la presencia de las Fuerzas Armadas españolas" en la misión de paz de Naciones Unidas (FINUL), que ha reconocido que en estos momentos es "complicada".

La ministra ha confirmado que militares israelíes detuvieron este martes a un casco azul español en Líbano tras bloquear un convoy logístico de la misión de paz de la ONU, que fue liberado en menos de una hora después de que España trasladara su "más enérgica protesta" tanto ante Naciones Unidas como ante Israel. EFE