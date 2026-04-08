Espana agencias

El futuro de Xavi Pascual, pendiente de un proyecto ganador para la próxima temporada

Guardar

Barcelona, 8 abr (EFE).- Un proyecto deportivo que le permita aspirar a todo la próxima temporada es la condición indispensable para que Xavi Pascual, que en noviembre pasado firmó un contrato hasta 2028 para relevar en el banquillo del Barça a Joan Peñarroya, continúe como técnico azulgrana más allá del próximo 30 de junio.

Así lo dejó entrever el propio Pascual tras perder el último partido de Euroliga ante el Panathinaikos (79-93) en el Palau Blaugrana, que acabó pitando a un equipo mermado por las bajas y físicamente desfondado que llegó a perder de 31 puntos al final del tercer cuarto.

"En verano, cuando termine la temporada, será el momento de hablar, de pensar, de analizar, de ver dónde estamos, dónde estaremos y si estaremos", afirmó el técnico en rueda de prensa después del encuentro.

Unas declaraciones del todo inesperadas, porque rompían con el discurso que Pascual había articulado desde que regresó al Palau. El de "esto es lo que hay", "el club no atraviesa por la mejor situación" y "competiremos con lo que tengamos hasta final de temporada".

Las palabras del técnico de Gavá después del duelo de este martes, que refrendó cuando fue repreguntado -"he dicho exactamente lo que quería decir", contestó- podrían interpretarse como fruto de un calentón después de una noche aciaga de baloncesto.

Sin embargo, fuentes cercanas a Pascual explicaron a EFE que la decepción del entrenador catalán con el club ha ido en aumento con el paso de las semanas, en una relación que ha tenido su punto de inflexión una vez que el entrenador constató que tampoco le iban a fichar a nadie tras la nueva lesión de Nico Laprovittola hasta final de temporada.

Sin Laprovittola, ni Juan Núñez, ni de Tomas Satoransky, que ha sido el último en ocupar la enfermería azulgrana, el Barça se enfrentó al Panathinaikos con el irregular Juani Marcos como único base sano de la primera plantilla.

Una precariedad deportiva que contrasta con la exuberancia del conjunto heleno, con una inacabable batería de exteriores pequeños como Kendrik Nunn, TJ Shorts, Kostas Sloukas o Jerian Grant con los que Ergin Ataman pudo rotar a su antojo.

Por eso, las palabras de Pascual tras una debacle europea que compromete sus opciones de clasificación para el 'play in', se interpretan como una forma de presionar al club, que en principio el curso que viene aumentará el presupuesto de la sección de 28 a 35 millones de euros.

Y es que el preparador catalán llegó de nuevo al Barça recordando que es un técnico ganador y, si aceptó ser el relevo de urgencia de Peñarroya, fue porque el club le prometió un proyecto que le permitiría aspirar de nuevo a todo.

Este martes Pascual dejó entrever que ese proyecto debe empezar a perfilarse ya. Porque la paciencia de un técnico ganador de Euroliga tiene un límite. EFE

Últimas Noticias

Aagesen confía en que la rebaja temporal del IVA a combustibles siga "lo que sea oportuno"

Infobae

El Supremo absuelve al senador canario San Ginés de denuncia falsa y falso testimonio

Infobae

Casa Decor apuesta por el concepto abierto y los tonos cálidos

Infobae

Vox avanza que entrará en "cuatro" gobiernos autonómicos y Bolaños le insta a difundir sus pactos antes de las andaluzas

Vox avanza que entrará en "cuatro" gobiernos autonómicos y Bolaños le insta a difundir sus pactos antes de las andaluzas

Yuste: "Soy positivo, pero será una eliminatoria larga"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Esto dice la ley sobre los impuestos que pagan los extranjeros por comprar una casa en España

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern