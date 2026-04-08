El filósofo Daniel Innerarity será el comisario de la Bienal Ciudad y Ciencia 2027

Barcelona, 8 abr (EFE).- El filósofo y ensayista vasco Daniel Innerarity será el comisario de la Bienal Ciudad y Ciencia 2027 que tratará sobre la relación entre ciencia y democracia y se celebrará del 23 al 28 de febrero del 2027, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959), que ha sido propuesto por el alcalde barcelonés, Jaume Collboni, será el encargado de definir y coordinar las actividades de la quinta edición de este espacio de reflexión abierto a toda la ciudadanía, que se celebrará nuevamente entre Barcelona y Madrid.

El alcalde Collboni ha definido a Daniel Innerarity como "una figura clave del pensamiento contemporáneo europeo y un referente en filosofía política y en la cuestión del impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad".

Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque a la UPV/EHU y titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia en el Instituto Europeo de Florencia.

"El tema que tratará (ciencia y democracia) toca un asunto decisivo para nuestra sociedad y en un momento en que la correcta articulación entre ambas se ve amenazada tanto por quienes esperan de la ciencia la solución a todos los problemas como por quienes atacan la ciencia y el conocimiento como fuente de todos los males", ha declarado Innerarity.

Este miércoles ha tenido lugar en Barcelona la reunión de inicio del proyecto, donde ha participado, además de Collboni y el comisionado Innerarity, el cuarto teniente de alcaldía y responsable del área de Ciencia, Jordi Valls, y el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Valerio Rocco y el equipo comisarial de la Bienal Ciudad y Ciencia 2027.

Collboni ha sostenido que esta edición de "la Bienal servirá para que Barcelona transmita una nueva aproximación democrática hacia la ciencia y el conocimiento".

Por su parte, el director del Círculo de Bellas Artes de Madrid ha asegurado que “la Bienal Ciudad y Ciencia 2027 llegará en un momento de extraordinaria importancia: un cruce histórico contemporáneo en que urge plantear una reflexión colectiva para diseñar estrategias que enfrenten la erosión de la confianza institucional, la polarización social y la apatía democrática.” EFE

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