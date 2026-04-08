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El día previo al accidente de Adamuz se detectó una caída de tensión en la vía, dice Adif

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Madrid, 8 abr (EFECOM).- Adif ha asegurado este miércoles que el día previo al accidente de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas se detectó una caída de tensión en el circuito de la vía donde se produjo el descarrilamiento y no una rotura.

Fuentes del gestor ferroviario han explicado que el 17 de enero, unas 22 horas antes del accidente, la tensión pasó de 2,2 voltios (V) a 1,5 y que esa variación de 0,7 V pudo ser coincidente con diferentes incidencias que no tienen porque ser una rotura de vía.

Esta explicación llega tras conocerse hoy el último informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario, en el que se indica que no se pudo detectar la rotura de la vía el día anterior debido a que el sistema de alerta no estaba preparado para ello, a pesar de que se constató una bajada de tensión en la zona del accidente.

Adif ha añadido que el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es de una caída de tensión de 1 V, es decir, menor que lo que se ha medido, por lo que el sistema no detectó la ocupación.

Asimismo, que los circuitos de vía no son un sistema para determinar la rotura de un carril, sino un sistema exclusivo para determinar el posicionamiento de un tren. EFECOM

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