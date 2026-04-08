El coste de las elecciones andaluzas del 17 de mayo superará los 26 millones de euros

Sevilla, 7 abr (EFE).- El coste estimado de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo superará los 26 millones de euros entre los gastos de los partidos, los contratos de la Junta, el personal que participará en la logística de la jornada electoral y los miembros de las mesas electorales.

La Junta de Andalucía repartirá entre las formaciones políticas 12 millones de euros en función del resultado en las últimas elecciones autonómicas -en este caso las de 2022- y también en función del número de electores llamados ahora a las urnas, 170.000 más.

La mitad de esos 12 millones irán destinados a gasto electoral propiamente dicho -campañas y actos, entre otros- con un máximo por partido que en 2026 se sitúa en los 4,3 millones de euros.

A este gasto de los partidos políticos se une el aprobado en septiembre de 2025 por el Gobierno andaluz, de 14,4 millones de euros, para la planificación y ejecución de los contratos logísticos, entre ellos papeletas y urnas, así como para el desarrollo y las pruebas del sistema de escrutinio y la transmisión de datos.

El pasado 27 de marzo, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) aprobó la orden con el total de gasto permitido a los partidos políticos para esta campaña electoral, que establece el límite en 4.359.205,23 euros, lo que supone un 14 % más que en 2022, cuando era de 3.821.902,81 euros.

Esta actualización del límite de gastos electorales permitidos para cada partido, federación, coalición o agrupación de electores es fruto de la aplicación del aumento del IPC acumulado entre marzo de 2022 y febrero de 2026.

El tope para los gastos electorales de cada formación será el resultado de multiplicar 0,5030 por el número de habitantes de derecho de cada circunscripción.

De esta forma, las asignaciones por provincias quedan establecidas del siguiente modo: Almería, 389.109,23 euros; Cádiz, 632.291,62 euros; Córdoba, 388.392,96 euros; Granada, 474.136,85 euros; Huelva, 269.458,61 euros; Jaén, 310.654,81 euros; Málaga, 900.919,28 euros; y Sevilla, 994.241,87 euros.

De acuerdo con la ley electoral de Andalucía, los partidos recibirán, además, 25.684,01 euros por cada escaño obtenido y 0,9479 euros por cada voto válido conseguido por candidaturas que hayan logrado al menos un escaño.

Por otra parte, la Consejería de Economía y Hacienda decidió no incrementar las cantidades destinadas a la subvención por el envío directo y personal a los electores de sobres, papeletas electorales o propaganda electoral.

De este modo, los partidos percibirán 0,1215 euros por elector cuando alcancen entre el 5 % y el 10 % de los votos válidos emitidos; 0,1648 entre el 10 % y el 15 %; 0,1995 euros entre el 15 y el 20 %; 0,2430 euros entre el 20 y el 25 %; 0,2776 euros entre el 25 % y el 30 %; 0,3210 euros entre el 30 % y 35 %; y 0,3643 euros al superar el 35 % de los sufragios.

A este gasto para los partidos políticos se une el aprobado por el Consejo de Gobierno de 14.422.570 euros para la planificación y ejecución de los contratos logísticos, entre los que figuran las campañas institucionales, las papeletas y urnas, la coordinación entre administraciones y el diseño y gestión del dispositivo tecnológico y de seguridad.

El Gobierno andaluz considera este gasto una “estimación” teniendo en cuenta el montante de procesos electorales anteriores y la subida del IPC, a lo que se añaden las nuevas necesidades de ciberseguridad y control de la información electoral, pese a que el sistema electoral español cuenta con garantías como los interventores y apoderados de los partidos.

Los concursos públicos abiertos ascienden a 7 millones de euros, de los que 5,5 millones se destinan a la recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones.

A ello se suma el suministro de papeletas, sobres e impresos por un importe de 1,2 millones de euros, mientras que para la campaña de publicidad institucional el Gobierno andaluz reservó 165.770 euros.

La otra mitad del gasto electoral corresponde al pago de personal que trabaja durante la jornada electoral, tanto el de la Junta como de las juntas electorales, así como a los desplazamientos de los miembros de las mesas electorales. EFE

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