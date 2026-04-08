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El argentino Néstor 'Che' García, nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 8 abr (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este miércoles el fichaje de su nuevo entrenador, el argentino Néstor 'Che' García, que firma hasta final de temporada con el objetivo de conseguir la salvación de los claretianos en Liga Endesa.

García renuncia así a su cargo en Los Piratas de La Guaira de Venezuela, aunque mantendrá su puesto como entrenador jefe de la selección de República Dominicana, a la que entrena desde el año 2022.

El técnico, que tiene una trayectoria de más de treinta años en los banquillos, principalmente en Sudamérica, ha sido entrenador de las selecciones argentina y venezolana, a la que llevó a ganar la FIBA Americup en 2015, ademas de tener pasado en la Liga Endesa tras su etapa en Baloncesto Fuenlabrada en los años 2017 y 2018.

El nuevo entrenador amarillo ha desarrollado gran parte de su carrera en el baloncesto latinoamericano, acumulando títulos "en un palmarés envidiable" que refleja títulos en Argentina, con Peñarol de Mar de Plata y con San Lorenzo; Venezuela, con los Trotamundos Carabobo y con Marinos de Anzoátegui, y en Uruguay, con el Club Biguá de Villa Biarritz.

También ha levantado campeonatos internacionales, siendo campeón del Campeonato Sudamericano de Clubes en 2008 con Club Biguá de Villa Biarritz y de la Liga de las Américas en 2016 con Guaros de Lara, mientras que como seleccionador se erigió como ganador del Campeonato Sudamericano de la FIBA con Argentina en 2012 y con Venezuela en 2014 y 2016.

Con República Dominicana consiguió la clasificación a dos Copas del Mundo, en 2019 y en 2023, en "dos de los mayores logros de la historia del combinado quisqueyano", resaltan desde la entidad grancanaria en un comunicado.

En su etapa en Fuenlabrada fue capaz de firmar el mejor inicio de la historia del club en Liga Endesa y llevarlo a la Copa del Rey 2018 celebrada en Gran Canaria como cabeza de serie, acabando la campaña con un registro de 17-17, el segundo mejor de la historia de la entidad fuenlabreña en la élite. EFE

phd/mrgz/og

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