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Dos partidos de sanción a Osambela y uno a Nico González, Simeone y Nianzou

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Madrid, 8 abr (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con un partido al jugador de Osasuna Asier Osambela, por su expulsión en la última jornada, y con uno al atlético Nico González y al sevillista Nianzou, también expulsados, y al técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, por acumulación de amonestaciones.

Osambela vio la tarjeta roja directa en el minuto 90+3 por "protestar de forma ostensible, con los brazos en alto y a voz en grito una decisión" del árbitro, según el acta arbitral del Alavés-Osasuna, y el argentino Nico González fue expulsado igualmente con roja directa en el encuentro Atlético-Barcelona (m.45+7) por una entrada sobre Lamine Yamal, "impidiendo con ello una ocasión manifiesta de gol", de acuerdo al acta.

El futbolista del Atlético recibió la tarjeta roja después de una revisión del VAR que cambió la segunda amarilla que le había mostrado inicialmente el colegiado Mateo Busquets.

Como consecuencia del partido frente al Barcelona el Atlético de Madrid perderá también la próxima jornada (31) ante el Sevilla por acumulación de amonestaciones a "Koke" Resurrección y al "Cholo" Simeone, que no se podrá sentar en el banquillo después de haber recibido una amarilla (m.90+4) por encararse con Ferrán Torres, "sin llegar al insulto o la amenaza", de acuerdo al acta.

El Atlético tampoco tendrá en el banquillo del Sánchez Pizjuán a su tercer entrenador, el argentino Hernán Bonvicini, a quien Disciplina castigó con dos partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros. El acta del encuentro reflejó su expulsión (m.50) por decir, "a voz en grito, 'es una vergüenza' al primer asistente".

Tras la disputa de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, el Comité de Disciplina también sancionó con un partido al jugador francés del Sevilla Tanguy Nianzou, expulsado con roja directa ante el Oviedo, y al del Elche Pedro Bigas, por doble amonestación y consiguiente expulsión frente al Rayo Vallecano.

Por acumulación de amonestaciones serán baja la próxima jornada Clemens Riedel (Espanyol), Franco Mastantuono (Real Madrid), Martin Valjent (Mallorca), Jon Martín (Real Sociedad), Enzo Boyomo (Osasuna), Jose Ángel Carmona (Sevilla), Mauro Arambarri (Getafe) y Javier Rodríguez (Celta de Vigo).

En el apartado de entrenadores Disciplina sancionó con un partido al entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, por acumulación de amonestaciones tras ser amonestadio frente a la Rael Sociedad, e igualmente cumplirá un partido John Marcel Maisano, técnico ayudante del entrenador de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, tras ser expulsado por protestar al árbitro en el encuentro ante el Levante.

Después de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion cumplirán igualmente un partido de sanción los jugadores Mario Climent "Kelme" (Cádiz) y Jorge Salinas (Racing Club), expulsados frente a Córdoba y a Andorra, respectivamente.

Por acumulación de amonestaciones serán también baja José Sánchez (Albacete), Sergio Guardiola (Córdoba), Daniel Lorenzo (Málaga), Izan Merino (Málaga), Sergio Maestre (CyD Leonesa), Leo Baptistao (Almería), Juan Gutiérrez (Mirandés) y Jon Balda (Real Sociedad).

El técnico auxiliar del Valladolid, Sisi González, cumplirá a su vez un partido tras ser expulsado por protestar en el encuentro frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. EFE

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