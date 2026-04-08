Doce detenidos y más de mil plantas de marihuana incautadas en Sevilla

Sevilla, 8 abr (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a doce personas pertenecientes a distintos clanes familiares que se dedicaban al cultivo de marihuana en un bloque de pisos en la barriada de las Tres Mil Viviendas en Sevilla, donde se incautaron más de mil plantas de marihuana.

Las pesquisas llevaron a los agentes a identificar en un mismo bloque distintos clanes familiares y, una vez autorizado judicialmente, se llevó a cabo un importante operativo en el que participaron más de 80 agentes en la barriada de las Tres Mil Viviendas de Sevilla.

Se llevaron a cabo ocho entradas en los que se incautaron más de mil plantas de marihuana, hachís, tres armas de fuego con abundante munición, un arma simulada , varias armas blancas y más de 6.000 euros, ha informado en un comunicado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y ocho han ingresado en prisión provisional por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico. EFE

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