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Cortés, joven central del filial, se estrena en la convocatoria sustituyendo a Bernal

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Barcelona, 8 abr (EFE).- El defensa del Barça Atlètic Álvaro Cortés es la novedad de la convocatoria que el técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha dado para medirse este miércoles (21:00h CET) al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Cortés, un central zurdo que acaba de cumplir 21 años y que ejerce además como capitán en el filial azulgrana, se estrena en una lista del primer equipo sustituyendo al centrocampista Marc Bernal, que estará unos diez días apartado de los terrenos de juego por un esguince en el tobillo izquierdo.

Siguen siendo baja por lesión el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Así, los 23 convocados por Flick para medirse al conjunto madrileño en el Spotify Camp Nou son: Joan García, Szczesny, Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Cortés, Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Tommy (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony (delanteros). EFE

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