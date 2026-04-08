Espana agencias

Consumo ratifica la multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro, que la recurrirá ante el juez

Guardar

Madrid, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa, que ya ha anunciado que la recurrirá judicialmente.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto nueve meses antes por la Dirección General de Consumo, a raíz de varias denuncias de Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y "aprovechar su posición de predominio de mercado".

Entre las conductas sancionadas figuran la "imposición al arrendatario" de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar y cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

La resolución también penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar de los contratos las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El ministro Pablo Bustinduy ha dicho en rueda de prensa que la sanción impuesta es "proporcional a los daños" ocasionados por la empresa y ha subrayado que su objetivo no es que las empresas gestoras de alquiler desaparezcan del mercado, sino que "cumplan la ley" y "no utilicen la formidable crisis que vivimos para incrementar de forma espúrea sus beneficios".

Alquiler Seguro ya ha avanzado que va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo, por considerar que la resolución es "injusta" y "arbitraria".

La empresa defiende que todos los servicios que presta son legales y que así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

Por su parte, la OCU ha señalado que esta multa refuerza sus nuevas de denuncias contra otras agencias de alquiler por prácticas similares y ha animado a los inquilinos afectados a reclamar la devolución de los gastos cobrados indebidamente, para lo cual ha ofrecido su apoyo.

Desde Facua, primera organización en denunciar a Alquiler Seguro ante el ministerio, su portavoz, Rubén Sánchez, ha opinado que esta sanción debería ser un "ejemplo a imitar por las comunidades autónomas, que no están haciendo gran cosa por investigar el mercado del alquiler y las irregularidades que cometen las inmobiliarias.

Entretanto, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas está organizando una "huelga estatal de alquileres" contra Alquiler Seguro, que según ha explicado su portavoz, Aldo Reverte, consiste en coordinar a los 30.000 inquilinos de esta empresa para que paguen su renta en un "depósito colectivo".

Precisamente Alquiler Seguro es una de las compañías que puja en la licitación que tiene abierta Casa 47, la nueva empresa estatal de vivienda y suelo, para buscar gestoras de apoyo.

Fuentes de la entidad, adscrita al Ministerio de Vivienda, entienden que dado que la sanción del Ministerio de Consumo no impide a la empresa sancionada licitar con la Administración, Alquiler Seguro puede acudir a dicha licitación, que está a la espera de resolverse.EFE

Últimas Noticias

El Senado tramita reformar la ley de víctimas del terrorismo para multar homenajes etarras

Infobae

El fútbol italiano pierde 730 millones al año y desaprovecha su talento

Infobae

Un exasesor de la Comunidad, a una víctima de residencias: "Si hay que buscar un culpable, es el doctor Fernando Simón"

Un exasesor de la Comunidad, a una víctima de residencias: "Si hay que buscar un culpable, es el doctor Fernando Simón"

Muere Dusko Vujosevic, mítico entrenador montenegrino del Partizan, a los 67 años

Infobae

Rebajan de 32 a 29 meses de prisión la condena al subinspector de Policía de Granada por maltrato a su pareja

Rebajan de 32 a 29 meses de prisión la condena al subinspector de Policía de Granada por maltrato a su pareja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Esto dice la ley sobre los impuestos que pagan los extranjeros por comprar una casa en España

DEPORTES

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla investigados por la Justicia en Andorra: acusados junto a otros futbolistas por la compra de relojes de contrabando

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions