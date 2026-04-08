Condenado a 8 años por agresión sexual y amenazas tras hacerse pasar por narcotraficante

Castellón, 8 abr (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a un total de ocho años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de amenazas condicionales cometidos contra una joven entre 2018 y 2019, ante la cual se hizo pasar por narcotraficante para infundirle miedo.

En concreto, el tribunal impone seis años de prisión por agresión sexual y dos años por amenazas, con aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

Según la sentencia, el acusado conoció a la víctima en la vía pública en Castellón y, mediante el engaño de una falsa oferta de trabajo, logró iniciar el contacto con ella. A partir de ese momento, fue generando progresivamente una relación de dominio basada en la intimidación.

Para ello, el condenado construyó una imagen de poder y peligrosidad, afirmando que se dedicaba al tráfico de drogas y que tenía vínculos con organizaciones criminales, además de supuestos contactos en las fuerzas de seguridad. Estas manifestaciones, según recoge el tribunal, tenían como finalidad infundir miedo en la víctima y doblegar su voluntad.

El episodio más grave tuvo lugar el 15 de octubre de 2018, cuando citó a la joven en su domicilio. Allí, tras cerrar la puerta con llave y en un contexto claramente intimidatorio, la obligó a realizar actos sexuales no consentidos.

Tras la agresión, el acusado mantuvo una conducta de presión continuada sobre la víctima, a la que amenazaba con difundir un vídeo de contenido sexual si lo denunciaba.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima desarrolló un trastorno de estrés postraumático que afectó de forma significativa a su vida cotidiana.

El tribunal le ha impuesto además la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante diez años por el delito de agresión sexual y durante tres años por el delito de amenazas, así como una medida de libertad vigilada durante ocho años tras el cumplimiento de la pena de prisión, y el pago de una indemnización de 15.000 euros por los daños causados.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. EFE

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