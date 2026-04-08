Espana agencias

Claudia Montes declara que Ábalos no le aclaró si estaba "enchufada" en Logirail y que Koldo le decía que era su "jefe"

Guardar
Imagen VEXFCX7ZIZDQ7A3A6WFBP5QR3M

Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, ha asegurado en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes le pasó enlaces de vacantes en la empresa pública Logirail, en la que finalmente fue contratada tras mandar su currículum, pero no le esclareció si había sido "enchufada". Y ha expresado que el exasesor ministerial Koldo García "desde el principio" le dijo que era su "jefe".

Según ha declarado como testigo, conoció a Ábalos en mayo de 2019 durante un mitin del PSOE en Asturias, y ha señalado que tuvieron una relación "de amistad y, luego, una relación un poco virtual".

Montes ha indicado que Ábalos sabía que era "madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba trabajar". "Entonces, como cualquier amigo y compañero al que le cuentas tu situación, y me pasó enlaces. Yo vi que en InfoJob la empresa estaba creciendo muchísimo, tenía muchos puestos de trabajo. Y accedí a mi candidatura, la presenté como encargada", ha añadido.

La mujer ha precisado que tenía varios años de experiencia como encargada en otra empresa y por ello la contrataron "porque era apta para el puesto".

En Logirail --filial de Renfe-- trabajó entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, empezando como encargada de un proyecto trenes turísticos y, después, "con el tiempo, con esfuerzo, trabajo y muchas horas extras", ascendió "a supervisora".

Sobre si cree que Ábalos pudo influir en su contratación, Montes ha comentado que los investigadores sospechan que hay "algo detrás". "Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron en ningún momento. Nunca Ábalos me dijo 'oye, te he enchufado'", ha remarcado.

Respecto a Koldo, ha declarado que "desde el principio" le dijo que era su jefe en la empresa pública: "Que era el consejero de Renfe y que era mi jefe".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El diésel sube un 5,8 % desde inicio de Semana Santa y marca máximos tras la rebaja fiscal

Infobae

Una foto en el Prado y una moneda para conmemorar el V Centenario del Consejo de Estado

Infobae

255 niños de Ucrania tendrán "un respiro de la guerra" en forma de vacaciones en Cataluña

Infobae

La mujer acusada de matar a su madre en Venta de Baños (Palencia) asume 16 años de cárcel

Infobae

Decenas de actividades y conciertos en todo el mundo celebran el 150 aniversario de Falla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

La Guardia Civil asegura que la rotura de la vía de Adamuz se produjo un día antes del accidente: el sistema de alerta “no estaba preparado” para detectarla

Pedro Sánchez anuncia un viaje a China de cinco días con “una agenda de alto nivel”: Pekín resalta que España “es un importante socio”

El ex director general de Logirail asegura que Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, no iba a trabajar porque su oficina no era “adecuada”: “Estaba en una escalera”

ECONOMÍA

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

El Gobierno sube un 42% la base de cotización a autónomos societarios y colaboradores, con alzas de hasta 1.620 euros al año en las cuotas

Lucía Menéndez, abogada, sobre las herencias: “Uno de los errores más comunes es dejar pasar 6 meses para presentar los impuestos”

Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

Júbilo en el IBEX 35 y las bolsas europeas tras el alto el fuego entre EEUU e Irán: el petróleo se desploma por debajo de los 100 dólares

Virginia López, abogada: “Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern