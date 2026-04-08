Casa 47 prevé que su oferta de compra reúna 500-600 viviendas y habla ya con los fondos

Madrid, 8 abr (EFE).- Casa 47 estima que con la convocatoria pública de compra de vivienda por 100 millones de euros se podrán adquirir unas 500-600 unidades y, para ello, ya se ha puesto en contacto con los principales fondos de inversión e inmobiliarias que quieran acometer planes de desinversión en España.

Así lo han señalado fuentes de la nueva empresa pública de vivienda y suelo, que insisten en que Casa 47 estará ahí para adquirir los activos para cuando estos fondos de inversión quieran salir del mercado tras haber sacado la rentabilidad que esperaban.

Esta primera convocatoria, de 100 millones de euros, no se descarta que sea la última ya que desde la entidad pública sostienen que si la iniciativa funciona, tiene demanda y es ágil, Casa 47 tiene colchón presupuestario para acometer una segunda oferta, cuyo importe no concreta, y que no dependerá de contar con unos Presupuestos Generales del Estado porque "tenemos las cuentas muy saneadas".

Desde Casa 47 insisten en que para los fondos que se quieren ir, "se lo ponemos fácil". De esta forma, sus responsables se han dirigido a todos los fondos -más de 100- que tienen cartera de viviendas disponibles y que reúnan las características que busca la empresa púbica.

También a inmobiliarias y a particulares, así como a los que han tenido una vivienda turística, no la han podido regularizar y buscan darle salida.

En este proceso, reconocen que han llegado algunas ofertas de particulares exclusivamente en esta fase de concurso que se extenderá hasta el 9 de julio y esperan que lleguen también de aquellos fondos que se quieren marchar.

Desde Casa 47 indican que aunque ya han recibido algunas peticiones y ofertas todavía es pronto y lo más probable es que fondos y otros interesados apuren el calendario o vean si pueden vender las viviendas a mejor precio.

Algunos fondos a los que se han dirigido les han trasladado que se lo van a pensar, otros no han visto la oferta pública de compra. En cualquier caso lo miran, les interesa y esperarán a presentar las ofertas apurando los tiempos, reconocen desde la empresa pública.

Este oferta se estructura en dos fases, una primera de concurso que se extenderá hasta el 9 de julio y en la que sería deseable que se hicieran la mayoría de ellas. Luego hay otra segunda fase de adjudicación directa.

Con un plan estratégico que contempla 13.000 millones en 10 años, Casa 47 quiere priorizar que estas viviendas que se entreguen vacías se ubiquen en zonas de mercado tensionado, declaradas o no por las comunidades autónomas, donde los ciudadanos están teniendo que destinar un 30 % de sus recursos a una casa.

También priorizarán la accesibilidad y la eficiencia, se busca preferentemente comprar edificios completos y optar por la oferta económica más buena respecto a su valor de tasación.

Estas viviendas, de entre 40 - 120 m2 (excluidos sótanos y viviendas unifamilares), tendrán que reunir criterios de habitabilidad y la compra se podrá hacer dentro de los precios de mercado teniendo en cuenta el valor de tasación de una firma reconocida por el Banco de España y, como máximo, se pagará por la vivienda el precio medio de venta que recogen los notarios.

Antes de comprar la vivienda se tendrá que visitar, tasar y comprobar su adecuación. Además, en el precio de compra se permite incorporar hasta un 10 % de los gastos de rehabilitación.

El objetivo es hacer un parque público asequible y defender la función social de la vivienda.

Respecto a las 2.800 viviendas en colaboración público-privada que estaba previsto licitar en el primer trimestre, señalan que con la reciente reforma de los contratos del sector público se van a mejorar las bases y que se está trabajando en ello. EFE