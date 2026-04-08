Espana agencias

Carolina Marín: "Me gustaría encontrar algo que me motive tanto como el bádminton"

Guardar

Huelva, 8 abr (EFE).- La onubense Carolina Marín ha manifestado este miércoles, en una entrevista con EFE, que le "gustaría encontrar algo" que le "llegue a motivar tanto como lo ha hecho el bádminton todos estos años” y que lo que más va a echar de menos de su carrera deportiva es competir, por lo que le gustaría "encontrar una sensación parecida".

Sobre hacia dónde quiere enfocar su futuro, ha señalado que está “abierta a muchas cosas”, sin descartar estar en alguna posición relacionada con el deporte, pero ha aclarado que “ahora mismo el tema político" prefiere "apartarlo a un lado”.

No obstante, ha subrayado que en lo que se quiere enfocar ahora es “disfrutar del presente”, porque ha vivido “muchos años con muchísima intensidad" y no ha "podido casi parar ni disfrutar de la familia ni de la gente”.

Mirando hacia atrás ha asegurado que no cambiaría nada de su vida "ni siquiera las lesiones", porque han formado parte de "un camino" y que es lo que es "también gracias a haber podido superar cada una de las piedras, más grandes o pequeñas", que ha "tenido por delante", por lo que lo "único" que variaría de lo vivido es "el poder tener hoy presente" a su padre.

En cuanto a si está de acuerdo con la consideración de la mejor jugadora de bádminton de la historia, ha comentado que "eso son palabras mayores" y que aunque no sabe si es la mejor, lo que tiene claro es que lo ha dado "todo por y para este deporte" y que el deporte también le ha dado todo".

"Me he exprimido al máximo y, de hecho, todo mi equipo me ha llevado más allá de lo que yo creía que era mi propio límite", por lo que valora "el tener todas las experiencias" que ha tenido durante todos estos años. EFE

maf/agr/og

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

ECONOMÍA

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

