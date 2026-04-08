Bustinduy afirma que "no se puede ceder ni un milímetro" ante el odio contra los gitanos

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este miércoles que la sociedad "no puede ceder ni un solo milímetro" ante los discursos de odio contra el pueblo.

Así lo ha manifestado en su intervención en la 'Ceremonia del Río' celebrada por el Día Internacional del Pueblo Gitano: "Es la tercera vez que tengo el privilegio de asistir a esta ceremonia y no exagero si digo que es uno de los momentos más gratificantes de mi actividad como ministro".

Junto al madrileño Puente de Segovia y en acto al que también ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Bustinduy ha querido conmemorar y recordar la memoria de las "cientos de miles de víctimas de discriminaciones, de persecución y de violencia", ya que ha explicado que "conmemorar también es reconocer, agradecer y admirar".

España, según el ministro de Derechos Sociales, "no se puede entender sin esa aportación y esa contribución del pueblo gitano" a la cultura del país.

"Tenemos que hacer de este país una democracia real donde la igualdad de derechos entre todos y todas esté garantizada y eso empieza por superar de una vez las injusticias históricas que sigue sufriendo el pueblo gitano", ha finalizado el ministro.

El acto ha estado acompañado por la actuación del grupo Family of Pamben Flamenca, quienes han llevado a cabo un espectáculo de música flamenca, inaugurando la jornada "como no podía ser de otra manera, con arte, con compás y con sentimiento" ha descrito Rocío Salazar, mediadora sociocultural de la Unión Romaní de Madrid.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago, ha reclamando resultados reales que se traduzcan en igualdad efectiva de oportunidades: "Necesitamos recursos, necesitamos la implicación de todas las administraciones y la participación activa de todo el pueblo gitano".

Santiago ha celebrado los trabajos institucionales que buscan evitar el abandono escolar de la comunidad romaní y reivindicar el papel de las mujeres gitanas en la sociedad, pero ha denunciado que todavía "queda mucho trabajo" para combatir la pobreza infantil y las desigualdades de empleo y de acceso a la vivienda entre otras.

La acto ha finalizado con la ofrenda floral al río Manzanares. Pétalos de rosas rojas, blancas, amarillas y rosas han sido depositadas en sus aguas para conmemorar el recorrido histórico del pueblo gitano desde su migración en el siglo XI y honrar la memoria de sus antepasados, así como reclamar su libertad. EFE