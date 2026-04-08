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Bolaños dice que "nada hace pensar" que hubiera financiación irregular del PSOE y recalca que es momento de la Justicia

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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recalcado este miércoles que "nada hace pensar" que hubiera financiación irregular en el PSOE y ha llamado a respetar el trabajo de los jueces. "Es el momento de la Justicia", ha enfatizado.

En declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso, Bolaños ha respondido así al ser preguntado sobre el hecho de que esté planeando la presunta financiación irregular del PSOE en el juicio que se abrió este martes sobre el 'caso mascarillas'.

Bolaños ha defendido que "todo" lo que se ha conocido "hasta la fecha lleva a pensar que en el partido no ha habido "ningún tipo de financiación irregular" porque las cuentas están "validadas, estudiadas y analizadas" tanto por el Tribunal de Cuentas como por auditorías internas y externas, así como por la nueva Secretaría de Organización. "Y nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular", ha apostillado.

Con todo, el ministro ha señalado que serán los tribunales quienes deberán valorar la veracidad de los testimonios que se escucharon este martes en el Tribunal Supremo, entre ellos los del hijo y la expareja del exministro José Luis Ábalos o del hermano del exasesor ministerial Koldo García.

"LE REPUGNA Y ASQUEA TODA LA CORRUPCIÓN"

"No las debemos valorar nosotros, que tenemos que respetar la actuación de la justicia en este momento", ha puntualizado Bolaños, quien ha aprovechado para dejar claro que al Gobierno le "repugna y asquea toda la corrupción" e incluso le "avergüenza más" que venga de cargos que hayan sido nombrados por el PSOE.

Por eso, ha insistido en que ahora es "el momento de la justicia" y del trabajo que se están llevando adelante los jueces, y se ha mostrado convencido de que los juicios orales que se celebran tanto el Supremo como la Audiencia Nacional, donde se juzga el conocido como 'caso Kitchen' contra el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, acabarán en sentencias "justas".

El ministro de la Presidencia ha concluido asegurando que su Gobierno no sólo colabora con la Justicia, sino que, además, está adoptando medidas políticas públicas para mejorar la situación de la misma.

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