Bolaños dice que le asquea y repugna toda corrupción y más si está relacionada con el PSOE

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este miércoles que le "asquea y repugna" toda corrupción y más cuando es de personas que han sido nombradas por el PSOE: "Me avergüenza".

Así se ha pronunciado el titular de Justicia durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados donde varios grupos se han referido al juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos públicos de mascarillas en 2020.

"Me asquea y me repugna toda corrupción y cuando es de personas que han sido nombradas por el PSOE, más, porque me avergüenza", ha afirmado Bolaños, que ha añadido que le "asquea" igual la corrupción que tiene que ver con comportamientos individuales de personas, que la corrupción que es una trama organizada dentro del Estado para cometer delitos y tapar delitos que se habían cometido antes.

Ha recordado que las personas que están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo en estos días fueron apartadas del PSOE antes de que hubiera una investigación judicial en curso.

"En cuanto se tuvo noticia de los primeros indicios se les apartó de la militancia en el PSOE... en otros partidos no sucede lo mismo", ha señalado Bolaños, que ha dicho que ahora es el momento de escuchar a la Justicia, de que se produzca un juicio con todas las garantías "y quien tenga que pagar, que pague y si alguno de ellos es inocente, que salga en libertad".

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha acusado al Gobierno de haber "convivido plácidamente" con la corrupción y ha denunciado que Pedro Sánchez es, "como mínimo, el primer responsable político de la corrupción".

"Según los criterios que él mismo impuso para llegar al poder, tiene que dimitir. Cualquier otra cosa es incoherencia, es farsa y es también corrupción", ha espetado.

La diputada del PP, que ha calificado al Ejecutivo de "pacifista pendenciero", ha asegurado que el 'no a la guerra' sólo busca tapar la corrupción del PSOE y del Gobierno.

En el mismo sentido, desde UPN, Alberto Catalán ha reprochado al ministro haber llegado al gobierno tras una moción de censura para acabar con la corrupción para caer luego en ella, con presuntos cobros de comisiones por parte de responsables públicos en medio de lo peor de la pandemia y con "sobres que iban y venían de Ferraz".

Varios grupos han reprochado al ministro su inacción ante lo que consideran casos de 'lawfare', como el diputado de Junts Josep Pagès, quien ha cargado contra el magistrado Manuel Marchena, que presidió la Sala que juzgó a los implicados en el proceso de independencia de Cataluña y a quien ha acusado de "interpretar" la Justicia "como le viene en gana", al tiempo que ha criticado a unos jueces "que se niegan a aplicar la ley porque creen que están por encima de ella".

En ese punto, se ha dirigido a Bolaños, a quien ha acusado de "mirar para otro lado" y ser el responsable político del "descrédito organizativo institucional que afecta directamente a la división de poderes".

El ministro, que ha calificado de "inaceptables" las acusaciones de Junts a jueces "con nombres y apellidos", ha dicho en referencia a la ley de Amnistía que "por supuesto que tendrá que ser aplicada por los tribunales".

"Es una ley de amnistía absolutamente conforme con la Constitución española, como dijo el TC, y con la ley y el Derecho europeo, como ha dicho el Abogado General del Tribunal Europeo, pero falta la sentencia definitiva del TJUE. Esperemos que vaya en esta línea y luego tendrán que pronunciarse el Constitucional y el Supremo. Los tribunales acabarán aplicando la ley de Amnistía", ha asegurado.

También desde Sumar, Gerardo Pisarello ha puesto el foco en el Poder Judicial, y ha dicho que, a pesar de las importantes reformas que se han puesto en marcha, "no hemos podido evitar el lawfare obsceno que se produce en algunas altas instancias del Poder Judicial" y que hacen posible que operaciones como kitchen, que se está juzgando ahora mismo, puedan volver a repetirse.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu ha advertido también contra los casos de 'lawfare', y ha criticado la actuación política de algunos magistrados, a los que ha calificado de "adalides del señor Aznar", que "están actuando con ímpetu y carácter político incluso contra su Gobierno". EFE