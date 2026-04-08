Bolaños defiende las medidas del Gobierno por la guerra, "trabajadas de la mano" de la UE

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio y ha subrayado que están "trabajadas de la mano" de la Unión Europea.

Bolaños se ha manifestado así en declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso, después de que la Comisión Europea haya advertido a España que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10 % se desvía de la directiva europea sobre este impuesto.

A preguntas de los periodistas, el ministro ha asegurado que las medidas aprobadas fueron "comentadas y siempre trabajadas de la mano con la Comisión Europea" y el Ejecutivo así lo seguirá haciendo en el futuro.

"El paquete de medidas que aprobó el Gobierno de España es sin duda el más potente de toda la Unión Europea y otros países están mirando a España para adoptar medidas similares para paliar los efectos de la guerra", ha declarado el titular de Justicia.

Así, ha defendido que el Ejecutivo tiene un "plan de respuesta contra los efectos económicos y sociales de la guerra ilegal en Irán" y que seguirán trabajando de mano de la Comisión Europea y de los socios europeos.

Bolaños ha valorado también el acuerdo de alto al fuego de dos semanas alcanzado por Estados Unidos e Irán, una "muy buena noticia para el mundo y la paz" que, ha dicho, "coincide con la posición que ha mantenido España en todo momento de apostar por la diplomacia, por el diálogo, por los acuerdos y por la paz".

Ha compartido su deseo de que esta tregua sea "el camino definitivo a una paz justa y duradera" aunque ha asegurado que ahora mismo no es algo que se pueda afirmar.

Por ello ha pedido seguir trabajando para que la diplomacia, las vías multilaterales, la negociación y los acuerdos "se impongan a la ley del más fuerte" y que esta tregua se amplíe al Líbano, "donde miles de libaneses están siendo expulsados de sus casas y masacrados por el Ejército de Israel".

Asimismo, ha exigido a PP y Vox que cambien su posición en este conflicto, condenen "sin ningún tipo de paliativos una guerra ilegal contraria al Derecho internacional" y "se den cuenta que la guerra solo lleva a la destrucción, a la muerte, al caos, a la ruina económica". EFE

(Foto)(Vídeo)