Bolaños asegura que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el PSOE

Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que el Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, dictará una sentencia justa y ha defendido que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del PSOE.

En declaraciones a los medios antes de comparecer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Bolaños ha sido preguntado por el juicio al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama por presunta corrupción en contratos públicos de mascarillas en 2020.

El ministro ha destacado que es el momento de la Justicia y el momento de respetar el trabajo que se está haciendo en dos juicios orales, tanto el del Tribunal Supremo, como el de la Audiencia Nacional, en alusión al juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el caso Kitchen.

"Estoy convencido que tanto el Supremo como la Audiencia Nacional van impartir justicia", ha subrayado el ministro.

Sobre las declaraciones del hermano de Koldo García, que en el juicio ha asegurado que acudió dos veces a la sede del PSOE para recoger dinero en efectivo, Bolaños ha señalado que la veracidad de las declaraciones que se emiten en un juicio oral la tiene que valorar los tribunales.

Y ha añadido que "todo lo que hemos conocido hasta la fecha nos lleva a pensar que no ha habido ningún tipo de financiación irregular en el seno del PSOE".

En este sentido, ha defendido que las cuentas están validadas, estudiadas, analizadas por el Tribunal de Cuentas, por auditorías internas, por auditorías externas, por la nueva Secretaría de la organización, que incluso están entregadas desde el año 2017 a la Justicia "y nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular".

Ha insistido en que ahora es el momento de la Justicia y ha asegurado que los juicios orales que se celebran estos días serán juicios justos, con todas las garantías, donde podrán defenderse los acusados.

Ha dicho que al Gobierno le "asquea y repugna" todo tipo de corrupción, ya sean comportamientos individuales, ya sea una trama organizada para cometer delitos que tapen otros delitos, pero ha reconocido que les "avergüenza más la de cargos que hayan sido nombrados por el PSOE". EFE

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