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Bolaños achaca al PP "excusas peregrinas" para no renovar el TC y pregunta si se sentarán a negociar tras las andaluzas

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha achacado este miércoles al PP la utilización de "excusas peregrinas" para no sentarse a negociar la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde elegir al Senado y cuyo mandato caducó el pasado 17 de diciembre y ha preguntado a los 'populares' esperarán a las elecciones andaluzas del próximo 17 de marzo para abordar este asunto.

"Las excusas que está poniendo el Senado para no proceder a esa renovación son tan peregrinas como las que puso en su día el Partido Popular para no renovar el Consejo General del Poder Judicial", ha denunciado Bolaños durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso.

El ministro ha insistido en que la negativa del PP a negociar esta renovación supone un nuevo "incumplimiento grave de la Constitución". "El PP no renueva en plazo las instituciones democráticas, no cumple la Constitución cuando a su derecho conviene", ha apuntado.

A renglón seguido a hecho un llamamiento a los de Alberto Núñez Feijóo para cambiar de actitud. "Las palabras huecas, altisonantes, bien, pues tendrán su público, minoritario, pero tendrán su público, pero esto es cumplir la Constitución", ha deslizado, antes de apuntar que esas "excusas peregrinas" llevan al Gobierno a pensar que el PP está esperando a la celebración de las elecciones andaluzas.

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