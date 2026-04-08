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Archivada la causa de las dos menores fallecidas en un parque de Jaén en noviembre de 2025

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La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Jaén ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a raíz del caso de dos chicas menores de edad, de 15 y 16 años, que el 29 de noviembre de 2025 aparecieron muertas en el parque de La Concordia, en Jaén capital.

El sobreseimiento, según se ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha acordado una vez que el órgano judicial ha recibido todas las diligencias que se han estado realizando y que han corroborado que en el fallecimiento de las dos menores "no hubo participación de terceras personas", por lo que se impone la tesis de que se trató de un suicidio pactado entre ambas.

Durante la investigación, tal y como ha detallado el TSJA, se ha analizado la información volcada desde los ordenadores y teléfonos móviles de las dos menores, con todas las conversaciones registradas. El Juzgado ha considerado innecesario llevar a cabo más diligencias de investigación por lo que ha procedido al sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Este caso sacudió a una ciudad como Jaén que vivió conmocionada por la muerte de estas dos menores y que salió a concentrarse para apoyar a las familias y al círculo de amistadas de las dos chicas, además de decretar tres días de luto.

Desde un primer momento se informó de que todas las líneas de investigación estaban abiertas y ahora, cinco meses después, se ha llegado al sobreseimiento provisional tras descartar la participación de terceras personas.

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