Aragón cumple 2 meses sin nuevo gobierno pendiente de un pacto PP-Vox a 25 días del límite

Ainhoa García Mendaza

Zaragoza, 8 abr (EFE).- Aragón encara tras la Semana Santa un mes clave para la conformación de un nuevo gobierno, 60 días después de las elecciones y pendiente de un pacto que se cocina a fuego lento entre PP y Vox que permita al popular Jorge Azcón revalidar la presidencia de la comunidad, con una fecha límite para evitar la repetición electoral: el 3 de mayo.

Restan 25 días para ese domingo, casi el doble de los que le sobraron a Azcón en 2023 antes de su investidura, apurando los plazos, tras alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox que duró solo once meses.

Como entonces, la única opción de Azcón para ser presidente es contar con el apoyo de Vox. En dos meses de negociaciones desde las elecciones del 8 de febrero nada ha trascendido de los puntos de un posible acuerdo de gobierno ni de las consejerías que ocuparía cada partido.

De hecho, Azcón ha restringido su agenda pública y ha reiterado en cada intervención ante los medios que las negociaciones se desarrollan con discreción y que espera que culminen cuanto antes, sin dar ningún detalle de los puntos en discusión con los de Santiago Abascal.

Hasta el punto de que los colaboradores más próximos del presidente en funciones desconocen la agenda de las negociaciones que Azcón lleva personalmente, convencido de que cuantas menos personas sepan, menos posibilidades hay de filtraciones.

En todo caso, fuentes próximas al presidente ven difícil que el pacto esté cerrado para la investidura de Azcón antes de una fecha simbólica como el 23 de abril, Día de Aragón.

En el caso de los de Abascal, las medidas que negocian en Extremadura con el PP para que María Guardiola repita como presidenta pueden servir de termómetro y modelo de referencia para Aragón.

En todo caso, el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha marcado como prioridades para el pacto la política migratoria, que fue el detonante de la ruptura del acuerdo con Azcón en 2024, además de la ordenación de las energías renovables o la bajada de impuestos, con plazos y garantías de cumplimiento.

No obstante, fuentes de Vox aseguran a EFE que en el caso de Extremadura las negociaciones están más avanzadas e incluso hubo antes de Semana Santa una reunión de los equipos negociadores con una comparecencia posterior ante los medios de comunicación, por separado, del secretario general del PP en aquella comunidad, Abel Bautista, y del portavoz de Vox en la Asamblea extremeña, Óscar Fernández, en la que mostraron la voluntad de entendimiento ante un posible pacto.

Algo que en Aragón aún no ha ocurrido, aunque la voluntad de Vox es llegar a un acuerdo con el PP lo antes posible, añaden las mismas fuentes.

Pero el tiempo apremia. El artículo 48.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que si en el plazo de dos meses desde la constitución de las Cortes no se ha investido a ningún candidato, el Parlamento se disuelve automáticamente y se convocan nuevos comicios.

Azcón y Nolasco tienen el récord en estirar negociaciones y en 2024 necesitaron incluso más tiempo para pactar que el que empleó en 2019 el cuatripartito PSOE-CHA-PAR-Podemos.

En esa ocasión, la investidura del socialista Javier Lambán llegó 66 días después de las elecciones y 20 días antes del límite legal.

En 2024, Azcón fue investido presidente, con el apoyo de Vox, el 10 de agosto, 13 días antes del límite, cuando las elecciones habían sido 74 días antes, el 28 de mayo.

La negociación más rápida la protagonizaron en 2007 el socialista Marcelino Iglesias y el aragonesista José Ángel Biel, si bien era la tercera ocasión en la que firmaban un gobierno de coalición después de los pactos de 1999 y 2003.

En 2007, Iglesias fue investido el 4 de julio, 38 días después de las elecciones y 44 días antes del límite. La primera vez que pactaron, en 1999, la investidura de Iglesias se celebró el 3 de agosto de 1999, 51 días después de las elecciones y 29 días antes del límite.

Críticas del PSOE por el cuatrimestre de parálisis

Desde el principal partido de la oposición, el PSOE liderado por la exministra Pilar Alegría, denuncian la "parálisis absoluta" que sufre la comunidad desde hace más de cuatro meses por la decisión de Azcón y del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de adelantar elecciones y con una negociación, recalcan a EFE, que "se está tutelando y realizando desde Madrid".

Para los socialistas, esa negociación se realiza desde la desconfianza entre PP y Vox, y Azcón "cada día está más alejado del Aragón real".

"No atiende las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía aragonesa y no da ninguna muestra de salir de ese letargo", inciden los socialistas, que instan a Azcón a tomar medidas en cuestiones urgentes para poder amortiguar los efectos de la guerra en Oriente Medio en Aragón como las que el PSOE ha planteado hace ya más de dos semanas. EFE