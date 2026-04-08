Alcaraz contra Etcheverry y Sinner contra Tomas Machac en octavos de final de Montecarlo

Redacción Deportes, 8 abr (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se verá las caras con el argentino Tomás Etcheverry en octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo y el italiano Jannik Sinner, segundo en el 'ranking' ATP, se enfrentará en esa ronda al checo Tomas Machac.

Alcaraz y Etcheverry jugarán los octavos este jueves 9 de abril en el tercer turno de la pista central, la Raniero III, después del cruce entre el belga Zizou Bergs y el alemán Alexander Zverev (que empezará a las 11.00 horas CEST) y del partido precisamente entre Machac y Sinner.

Alcaraz nunca se ha enfrentado al argentino, mientras que el balance entre Sinner y Machac es de tres victorias para el italiano, todas en pista dura y dos de ellas en Masters 1.000 (semifinales de Shanghái y cuartos de final de Miami en 2024).

Alcaraz debutó directamente el martes en dieciseisavos de final del torneo, la primera gran cita de la temporada de tierra batida, superando sin problemas al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3).

Tomás Etcheverry, su rival en octavos, superó este miércoles al francés Terence Atmane, 45 del mundo, que se llevó el primer set en apenas 34 minutos y necesitando solamente una rotura de servicio (6-3).

Etcheverry, con mejor 'ranking' (30), se tuvo que emplear a fondo. Empezó el segundo ganando la ventaja de saque (3-1) y, aunque la perdió en el juego siguiente, fue capaz de forzar la tercera manga (6-3).

El argentino arrancó el set definitivo con contundencia, robándole el servicio a Atmane en sus dos primeros saques (4-0). Con ventaja suficiente, se relajó y esperó hasta su primera bola de partido para meterse en octavos (3-6, 6-3 y 6-2 al final).

Sinner, que también debutó en segunda ronda, se impuso por la vía rápida al francés Ugo Humbert (6-3, 6-0). En octavos esperaba al ganador del partido entre Francisco Cerúndolo, 19 del 'ranking' ATP, y Tomas Machac, número 53 del mundo, y el checo dio la sorpresa (7-6, 6-3) este miércoles.

Machac empezó perdiendo su primer servicio del encuentro, pero fue capaz de rehacerse y remontar hasta el 5-3. Cuando sacaba para llevarse la manga, volvió a sufrir una rotura a manos del argentino (5-5).

En el siguiente turno de saque del checo, Cerúndolo desaprovechó hasta tres puntos de set, por lo que el partido se fue al 'tie break'. Machac dominó la muerte súbita para llevarse el primer set por 7-6(2) y, aunque empezó la segunda manga volviendo a desperdiciar su ventaja de saque, reaccionó a toda velocidad para imponerse también (6-3) y citarse con Sinner. EFE