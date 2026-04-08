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Albares ve el alto el fuego entre Irán y EE.UU como "un rayo de esperanza" aunque es cauto

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Madrid, 8 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre EE.UU. e Irán, subrayando que es "un rayo de esperanza", aunque es un plazo "muy corto" para saber si fructificará y además Israel considera que el acuerdo no incluye el Líbano.

"Hemos rozado la catástrofe como humanidad", ha subrayado el ministro para aplaudir que se aleje el escenario de una escalada en una entrevista en RNE después de alcanzarse un acuerdo antes de expirar el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, de "aniquilar a toda una civilización" si Irán no abría el estrecho de Ormuz.

Una amenaza que Albares se tomó en serio, según ha dicho, para subrayar que aunque el alto el fuego no es un paso definitivo y las posiciones de Estados Unidos e Irán están muy alejadas, "se frena una escalada".

Sobre la posibilidad de que España participe en una eventual operación para asegurar la apertura del estrecho de Ormuz, el ministro ha dejado claro que mientras haya hostilidades no se va a hacer "nada" que ayude a la escalada y por eso declinó participar en la reunión de Londres de hace unos días donde se abordaron las opciones para mantener abierto el estrecho.

Una vez que cesen los ataques, ha explicado, se abra el estrecho, se involucre a la ONU y se pueda poner en marcha algún tipo de misión de vigilancia, España, "con todas esas premisas", podría participar en una fuerza de Naciones Unidas, pero eso, en este momento, "es una hipótesis, estamos muy alejados de esa realidad".

Lo primero que hará Albares esta mañana es llamar a su homólogo pakistaní para felicitarle y agradecerle la mediación de su país en el acuerdo y ver cómo España "puede arrimar el hombro" como lo ha estado haciendo este tiempo -ha afirmado- al apostar por la desescalada, la mediación y la diplomacia desde que empezaron los ataques, el pasado 28 de febrero. EFE

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